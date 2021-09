Un nouveau général-major à la tête de la Communication de l’armée

Le mouvement ayant touché le ministère de la Défense ne semble pas se terminer. Après avoir limogé plusieurs généraux majors ; le président Abdelmadjid Tebboune procède à la nomination d’un nouveau directeur à la tête de la Communication de l’Etat-Major de l’Armée.

En effet, il s’agit du Général-Major Saba Mabrouk. Il a été nommé directeur de la Communication, de l’Information et de l’Orientation de l’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire, en remplacement du Général-Major Maddi Boualem.

La cérémonie d’installation du nouveau directeur de la communication de l’armée a eu lieu, ce jeudi 9 septembre, au niveau de l’Ecole Supérieure Militaire de l’Information. Elle a été présidée par le Chef d’Etat-Major de l’ANP, le Général de Corps d’Armés Saïd Chengriha.

Les raisons de la nomination avancées par le MDN

Dans un communiqué rendu public en fin de journée, le Ministère de la Défense nationale a avancé les raisons de cette nouvelle nomination. Selon le MDN, cette désignation s’inscrit dans le cadre de la démarche du Haut Commandement de l’Armée ; visant à faire de l’alternance des postes et des fonctions aux différents niveaux.

La nomination du Général-Major Saba Mabrouk est « une tradition louable qui impulse une nouvelle dynamique dans les rangs et qui répond aux ambitions et espoirs des personnels ; de faire en sorte que le travail dévoué, l’intégrité, la loyauté, la compétence et le patriotisme, soient les seuls et uniques critères permettant d’accéder aux postes et fonctions supérieures » ; lit-on dans le communiqué.