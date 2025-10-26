Après SONATRACH, une autre entreprise nationale change de DG

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) entame un nouveau chapitre de sa gouvernance. Mohamed Reda Boudab a été officiellement installé dans ses fonctions de Directeur Général ce dimanche, succédant à Lyes Mihoubi‏, appelé à d’autres fonctions. L’annonce a été faite par l’entreprise elle-même dans un communiqué.

Une cérémonie de passation sous le signe de la continuité

La cérémonie d’installation a été présidée par Hocine Zaïr, président du conseil d’administration de la SEAAL. M. Zaïr a tenu à saluer chaleureusement le travail accompli par son prédécesseur, M. Mihoubi, tout au long de son mandat.

Il a également exprimé sa pleine confiance en la capacité du nouveau directeur général à maintenir le cap et à intensifier les efforts de modernisation et d’amélioration continue des services fournis aux citoyens. Un message fort envoyé aux équipes et aux usagers, soulignant la volonté de la SEAAL d’assurer une transition fluide et performante.

Mohamed Reda Boudab, un expert au profil solide

Le nouveau patron de la SEAAL, Mohamed Reda Boudab, n’est pas un novice dans le secteur. Son parcours académique et professionnel témoigne d’une expertise reconnue dans la gestion de l’eau et de l’assainissement.

Diplômé en 1992 de l’Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene (USTHB), il a complété sa formation par un master en administration des affaires obtenu en 1999 à l’École supérieure de management de Hydra.

Fort de plusieurs années d’expérience dans la gestion de l’eau potable, de l’assainissement et des systèmes hydrauliques, M. Boudab a gravi les échelons au sein même de la SEAAL, entreprise qu’il a rejointe dès la fin de ses études.

Depuis son entrée dans le secteur de l’hydraulique, M. Boudab a gravi les échelons à travers plusieurs postes à responsabilités, lui permettant d’acquérir une connaissance approfondie des différents domaines d’activité de la SEAAL :

2022–2025 : Directeur de la production et des ressources , il a supervisé la gestion des systèmes de production d’eau potable dans la wilaya d’Alger, en veillant au suivi des programmes de maintenance et à l’application des politiques de santé, de sécurité et de qualité.

: , il a supervisé la gestion des systèmes de production d’eau potable dans la wilaya d’Alger, en veillant au suivi des programmes de maintenance et à l’application des politiques de santé, de sécurité et de qualité. 2012–2021 : Directeur de l’exploitation de l’assainissement , il a dirigé les équipes responsables des réseaux d’assainissement des wilayas d’Alger et de Tipaza, et participé à la réalisation de projets stratégiques tels que les stations d’épuration de Baraki et Beni Messous (phase II), ainsi que le système hydraulique de Ras Djenet et plusieurs stations de pompage.

: , il a dirigé les équipes responsables des réseaux d’assainissement des wilayas d’Alger et de Tipaza, et participé à la réalisation de projets stratégiques tels que les stations d’épuration de Baraki et Beni Messous (phase II), ainsi que le système hydraulique de Ras Djenet et plusieurs stations de pompage. 2010–2011 : Directeur adjoint de l’assainissement , il a contribué à l’élaboration du plan directeur d’assainissement de la wilaya d’Alger et représenté la société au Congrès mondial des métiers de l’eau en tant qu’expert de référence en réseaux d’assainissement.

, il a contribué à l’élaboration du plan directeur d’assainissement de la wilaya d’Alger et représenté la société au Congrès mondial des métiers de l’eau en tant qu’expert de référence en réseaux d’assainissement. 2006–2009 : Directeur de l’unité des grands travaux d’assainissement, il a créé un centre spécialisé dans le nettoyage des grands collecteurs et supervisé les programmes de maintenance structurelle des réseaux.

La nomination de Mohamed Reda Boudab à la tête de la SEAAL traduit la volonté de poursuivre les efforts visant à renforcer le service public de l’eau et de l’assainissement.

Le nouveau directeur général entend mettre l’accent sur la performance, la durabilité et l’innovation, tout en adoptant une approche participative centrée sur la satisfaction du client et l’amélioration continue de la qualité du service.

Il s’engage à consolider les acquis de la société et à développer de nouvelles solutions techniques pour garantir la pérennité et la qualité de l’alimentation en eau et de l’assainissement au bénéfice de tous les citoyens.

Ce choix s’inscrit donc dans une logique de promotion interne et d’expérience sectorielle, plaçant à la tête de l’entreprise un homme du terrain pour garantir la continuité du service public essentiel.