Un nouveau décret présidentiel prévoit une enveloppe colossale pour ce secteur

Un nouveau décret présidentiel transfère des crédits budgétaires d’envergure au profit du ministère de la Santé.

Conformément à ce texte, l’État débloque plus de 24,5 milliards de dinars algériens (DZD) en crédits de paiement et autorisations d’engagement pour l’exercice 2026.

Le gouvernement prélève cette enveloppe financière sur le chapitre des crédits non affectés du budget national afin de renforcer le portefeuille de programmes du secteur et de couvrir les dépenses d’administration générale et de fonctionnement du ministère.

Priorité à la sécurisation électrique dans les hôpitaux

Cette mesure budgétaire intervient au moment où la Direction générale des services de santé et de la réforme hospitalière a diffusé la note ministérielle n° 70 du 20 juillet 2026, adressée à l’ensemble des directeurs de santé des wilayas, des centres hospitaliers universitaires (CHU) — dont celui d’Oran — et des établissements publics hospitaliers du territoire.

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Faisant suite aux directives de prévention contre les risques d’incendie dans le secteur public, le document insiste sur la mise en conformité immédiate des installations électriques, élément névralgique pour la sécurité des patients et du personnel.

Les responsables d’établissements sont sommés de traiter sans délai toute anomalie technique constatée et de procéder à un contrôle périodique rigoureux des armoires électriques, câbles, disjoncteurs, et équipements sous tension.

Maintenance rigoureuse des équipements d’alimentation

La note ministérielle édictée par la tutelle formule plusieurs exigences opérationnelles particulièrement fermes pour garantir la sécurité au sein des structures de santé. Elle proscrit d’emblée et de manière absolue la réalisation de tout branchement ou modification électrique provisoire qui ne répondrait pas aux normes de sécurité en vigueur.

Afin de parer à toute rupture d’alimentation, le document impose une maintenance régulière et rigoureuse des groupes électrogènes et des transformateurs, garantissant ainsi leur déclenchement automatique dès l’apparition d’une panne.

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Cette mesure s’accompagne de l’obligation de maintenir un stock de carburant suffisant et permanent, afin d’assurer la continuité ininterrompue des soins aux patients.

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