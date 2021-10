Un nombre astronomique d’étudiants algériens inscrits en France

La France a souvent été la première destination des étudiants algériens, la qualité de l’enseignement supérieur semble attirer nos étudiants de plus en plus.

Ces dernières années, nous avons vu une hausse de 44% entre 2013 et 2018 dans le nombre d’étudiants algériens inscrits. Alors qu’en 2019, ils étaient 31 196 à choisir l’Hexagone pour poursuivre leurs études et construire leur avenir.

Cette année, le président de l’association « Algériens des deux rives » et leurs amis (ADDRA) Jugurtha Aiyed révèle, dans une publication sur sa page Facebook, que plus de 31 000 étudiants algériens se sont inscrits dans les universités françaises.

Le président a également dit que ce nombre démontre une aubaine pour le développement de la France et une perte pour l’Algérie, faisant allusion à la « fuite des cerveaux » dont notre pays souffre depuis des années.

Un nouveau départ qui nécessite de l’aide

Changer de continent pour poursuivre ses études et commencer une nouvelle vie est une aventure assez compliquée, ça peut fatiguer ou décourager nos jeunes ambitieux. Cependant, beaucoup d’associations en France sont à l’écoute de ces nouveaux étudiants.

C’est pour cela que l’ADDRA organise des ateliers « Bienvenue en France », ayant pour but d’informer sur le rôle et le fonctionnement des institutions en France. Mais ce n’est pas tout, l’association répond également à toutes les questions que posent les nouveaux étudiants, et leur présente des outils et méthodes utiles pour leur vie d’étudiant.

Un autre type d’association est indispensable pour les étudiants notamment les nouveaux n’ayant pas d’emploi, Emmaüs, qui permet aux étudiants de s’équiper de tout pour l’université et logement, il suffit donc de s’y présenter avec sa carte d’étudiant pour bénéficier des promotions.