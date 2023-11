Un navire de guerre russe jette l’ancre au port d’Alger

Ce dimanche, une frégate de guerre russe a accosté au port d’Alger, marquant un nouvel épisode de la coopération militaire entre l’Algérie et la Russie. Cette escale, prévue jusqu’au 14 novembre, s’inscrit dans le cadre des relations bilatérales renforcées entre les deux nations.

L’ADMIRAL GRIGOVICH 745, une frégate de l’armée russe qui naviguait en mer Noire, a jeté l’ancre au port d’Alger ce 12 novembre, fait savoir le ministère de la Justice à travers un post sur sa page Facebook.

L’arrivée de cette frégate russe témoigne de l’engagement continu des deux pays à renforcer leur coopération militaire, en particulier dans le domaine naval. Ces échanges visent à consolider les liens entre les forces navales algériennes et russes, favorisant ainsi un partage d’expertise et de connaissances.

Cette visite revêt une importance stratégique, offrant une opportunité pour les marines algérienne et russe d’échanger des informations, de mener des exercices conjoints et de renforcer leurs capacités opérationnelles communes.

Deux navires de l’OTAN jettent l’ancre au port d’Alger

Il y a quelques semaines, 2 autres navires de guerre étrangers sont arrivés au port d’Alger et y ont mouillé 3 jours durant. Il s’agit de 2 frégates de l’armée navale italienne rattachées à la flotte de déminage de l’OTAN en Méditerranée.

Les autorités algériennes ont ainsi accueillis chaleureusement les équipages du ITS STROMBOLI A 5327 et du ITS NUMANA A5557, en présence du représentant de l’ambassade italienne en Algérie.

Cette rencontre a été l’occasion d’un partage d’expérience sur le volet militaire, mais pas que. Les aspects diplomatiques et culturels ont également est abordés via une pléthore d’activités organisées entre les équipages des navires algériens et italiens.