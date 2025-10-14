Un navire d’Algérie Ferries retenu à Marseille par les Affaires maritimes françaises

Le navire Tassili II de la compagnie maritime nationale, Algérie Ferries, est de nouveau retenu à Marseille par le centre de sécurité des navires et des Affaires maritimes depuis lundi 13 octobre. C’est l’un des cinq navires de la compagnie.

C’est une nouvelle plutôt inattendue pour Algérie Ferries. Après avoir traversé une saison estivale relativement calme, l’entreprise nationale de transport maritime des voyageurs est confrontée à un problème inopiné : la mobilisation de l’un de ses navires.

Le ferry en question, notamment le Tassili II, se retrouve actuellement retenu au port de Marseille. Cette décision d’immobilisation a été prise par le centre de sécurité des navires, relevant des autorités portuaires françaises, et est effective depuis le lundi 13 octobre 2025.

Le Tassili II d’Algérie Ferries immobilisé au port de Marseille

Cette information, qui soulève des questions quant aux raisons exactes de la rétention, à son impact sur le planning des traversées de la compagnie, a été relayée ce mardi 14 octobre 2025, par le site spécialisé dans le secteur maritime, Le Marin.

Le ferry Tassili II, appartenant à la compagnie maritime nationale, est actuellement positionné au poste 12 au port de Marseille, comme le confirme sa position sur Vesselfinder, ce mardi 14 octobre 2025. Cette rétention fait suite à une décision du centre de sécurité des navires (Dirm Med), prise dans le cadre d’un dispositif de contrôle de l’État du port. Les raisons précises et les déficiences constatées de cette nouvelle rétention ne sont pas encore communiquées.

Il est à noter que ce navire, construit en 2004, n’en est pas à sa première rétention. En effet, il avait été immobilisé à Marseille pour une journée le 31 juillet 2024, suite à la découverte de 26 déficiences. Plus récemment, le 28 février dernier, 11 déficiences avaient également été signalées au port d’Alicante en Espagne, sans toutefois conduire à une rétention.

Algérie Ferries annonce des promotions sur ses traversées vers Marseille

Dans un autre dossier, Algérie Ferries a lancé une nouvelle campagne de tarifs promotionnels tout inclus pour ses liaisons maritimes entre l’Algérie et la France, ciblant notamment la diaspora et visant à stimuler les réservations.

Le point fort de cette offre est l’intégration du passager, du véhicule et des repas à bord dans un seul prix, assurant ainsi un voyage confortable sans frais additionnels imprévus. Cette initiative commerciale positionne la compagnie comme une solution de transport plus compétitive et pratique pour les traversées vers le port de Marseille.

Par ailleurs, ces tarifs exceptionnels sont appliqués sur plusieurs liaisons stratégiques en aller simple vers Marseille. Les prix de base sans voiture commencent autour de 21 620 DA pour les trajets Alger – Marseille et Skikda – Marseille, et à 22 520 DA pour la ligne Oran – Marseille.

L’avantage principal est le prix avec véhicule, qui débute à environ 53 120 DA pour Alger/Skikda et 59 020 DA pour Oran, rendant le transport en famille particulièrement attractif. La compagnie précise que ces promotions sont strictement limitées aux voyages en aller simple.

