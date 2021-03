Un mystérieux seigneur français de la drogue en cavale en Algérie

Il s’appelle Moufide Bouchibi, mais il est plus connu en France sous le nom de “Mouf“. Ce baron de la drogue surnommé aussi “Poto” ou encore le “Parisien“, est activement recherché par la police Française. Il serait actuellement en fuite en territoire Algérien.

D’origine Algérienne, Moufide Bouchibi a commencé comme petit dealer, avant de devenir le plus grand baron de la drogue en France. En 2019, la police française avait enfin pu localiser ce criminel en Tunisie. Un des enquêteurs va directement contacté un ancien collègue à la retraite, qui a longtemps traqué “Mouf”. Ce dernier va se contenter de lancer, sceptiquement, “T’emballe pas, Je suis sûr qu’il va encore s’en sortir.”.

Un article du Nouvel Obs a été consacré aujourd’hui, dimanche 21 mars 2021, à Moufide Bouchibi. Ce dernier est toujours en liberté, et il serait actuellement en Algérie, terre natale de ses deux parents. Ce dangereux criminel, dont la vie est caractérisée par les meurtres, les enlèvements, les trahisons et les grosses cylindrées, n’a pas mis les pieds en France depuis plus de dix ans, après avoir été condamné en 2015, par la justice française, à vingt ans de prison par contumace.

De petit Caïd du shit à plus grand seigneur de la drogue

Moufide Bouchibi, qui est actuellement considéré comme l’une des plus éminentes personnalités du crime organisé en France, a commencé son parcours macabre en étant encore adolescent. Ce Français d’origine algérienne a fait ses preuves dans la région de l’Alsace, sous le commandement de Sophiane Hambli, un autre baron de la drogue.

Très vite, “Mouf” monte les échelons. En un temps record, il va se lancer dans le trafic international de la résine de cannabis entre l’Espagne et la France, et va organiser des go-fast destinés à approvisionner l’Alsace. En 2004 il sera condamné a 8 ans de prison. Il retrouve sa liberté en 2008 et rejoint l’Espagne.

De Costa del Sol en Espagne, ou il s’est établi, il va rejoindre le Maroc, d’où provenait des centaines de tonnes de drogue chaque année. “Mouf” va s’installer pendant plusieurs années au Maroc, ou il va acquérir des bien immobiliers au niveau de plusieurs villes. Quelques années plus tard il va être contraint de quitter le Maroc pour l’Algérie, après avoir été alerté par une taupe qu’il était sur le point d’être arrêté.

Selon l’article de Nouvel OBS, Mouf serait responsable de l’entrée de plus de 50 tonnes de drogue chaque année en France. Après 40 ans de carrière, Moufide Bouchibi est toujours libre en Algérie, il continue son trafic de drogue en usant de bateaux de complaisance et de bateaux de pêche. Il est également en contact avec les trafiquants de la cocaïne en Amérique de sud.

En Algérie, “Mouf” posséderait, grâce à ses revenus qui s’élèvent à plus de 70 millions d’euros par an, une villa et un hôtel à plus de 10 millions d’euros à Sétif. Au Maroc, il est le détenteur de plusieurs biens immobiliers à Agadir, Casablanca, Tanger et Marrakech. Une part de l’argent sale de ce criminel est aussi caché aux Émirats arabes unis.