Un « mystérieux » client du Moyen-Orient s’offre des turbines à gaz Made in Algeria

Un client, dont l’identité n’a pas été dévoilée, a conclu des contrats pour l’acquisition de turbines à gaz algériennes, une opération qui renforce la position de Sonelgaz comme l’un des principaux fabricants d’équipements de production d’électricité.

Sonelgaz et GE Vernova (General Electric Vernova ) ont franchi une nouvelle étape dans l’exportation de turbines à gaz et d’équipements pour centrales électriques à haute et très haute tension, via leur coentreprise GEAT (GE Algeria Turbines).

Selon le site Attaqa (Énergie) — une plateforme spécialisée basée à Washington —, les deux groupes ont signé de nouveaux protocoles d’accord pour l’exportation de nouvelles livraisons de turbines à gaz algériennes vers un client au Moyen-Orient, dont l’identité n’a pas été encore révélée.

Cette démarche vise à consolider la présence de Sonelgaz sur les marchés internationaux de l’énergie, notamment dans l’exportation d’équipements électriques et gaziers, avec un accent particulier sur les turbines à gaz et les infrastructures de transport d’électricité.

Les protocoles ont été paraphés par Mourad Adjal, PDG de Sonelgaz, Joseph Anis, vice-président de GE Vernova pour l’énergie gazière, et Philippe Piron, directeur général des systèmes électriques chez GE Vernova.

Ces accords reflètent la volonté commune des deux partenaires de renforcer leur collaboration et marquent une étape clé vers les objectifs nationaux de développement industriel, d’augmentation de la valeur ajoutée locale et de conquête de parts de marché à l’international.

Les mémorandums prévoient notamment :

La fabrication locale des équipements sur le site de GEAT à Batna .

. La commercialisation de plusieurs modèles de turbines à gaz algériennes et d’équipements pour centrales haute tension, dont 35 % de la capacité totale (dépassant 20 GW) sera destinée à l’export vers un pays du Moyen-Orient.

L’exportation de deux turbines à gaz vers un autre pays de la région au quatrième trimestre 2024, accompagnées de leurs équipements de transmission.

Ce partenariat permet à Sonelgaz d’affirmer son rôle d’acteur clé dans le renforcement des capacités industrielles nationales et son expansion régionale et internationale.

Il s’inscrit dans la lignée des initiatives récentes du groupe, alignées sur la vision des autorités algériennes : développer une industrie locale compétitive, diversifier l’économie et booster les exportations hors hydrocarbures.

🟢 À LIRE AUSSI : Conflit Sonelgaz – Duo Felguera : l’entreprise espagnole cède et propose 100 millions €

Ces accords témoignent aussi de l’engagement de Sonelgaz à créer des emplois qualifiés, à renforcer les compétences et à promouvoir une économie diversifiée et ouverte aux marchés extérieurs.

Énergie verte « Made in Algeria » : Des turbines économiques et écologiques en plein essor

Le secteur des turbines à gaz algériennes a connu un bond en avant depuis 2021, avec l’exportation de modèles de 500 MW vers plusieurs pays du Moyen-Orient.

Ces équipements, fruit d’une technologie avancée développée avec GE, ont renforcé la position de l’Algérie comme fournisseur de solutions énergétiques propres dans la région. Plus économiques et moins polluantes que les dérivés pétroliers, ces turbines bénéficient d’un avantage concurrentiel majeur.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie exporte 45 000 T de ce produit vers l’Inde : une cargaison rare qui en dit long…