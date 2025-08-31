Un moteur de bus à « hydrogène vert » 100 % Made in Algeria : feu vert officiel au projet

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a supervisé dimanche le lancement d’un ambitieux projet national : la fabrication d’un moteur fonctionnant à l’hydrogène vert.

Ce projet novateur vise à transformer le secteur des transports en convertissant les moteurs diesel des bus de transport public.

Ce projet s’inscrit dans la stratégie de l’Algérie de valoriser ses efforts de recherche scientifique et de traduire l’innovation en solutions concrètes et industrialisables.

Selon le ministère, la conversion des moteurs diesel à l’hydrogène vert permettra non seulement de réduire les émissions de carbone, mais aussi d’économiser jusqu’à 31% de la production énergétique nationale.

L’Algérie se lance dans l’hydrogène vert : Lancement d’un projet de moteur pour le transport public

C’est une étape cruciale pour atteindre les objectifs de développement durable fixés par le gouvernement dans son programme pour 2024-2029.

Le lancement de cette initiative a réuni plusieurs acteurs clés de la recherche et de l’industrie, incluant des représentants du ministère de la Défense nationale et de la Direction centrale des fabrications militaires, ainsi que des directeurs de centres de recherche et de l’École nationale supérieure des énergies renouvelables.

🟢 À LIRE AUSSI : Enseignement supérieur : Baddari dévoile son plan pour moderniser les cours en ligne

La Société nationale des véhicules industriels (SNVI) était également présente, soulignant la volonté de transformer ce projet de recherche en une application industrielle à grande échelle.

Transport propre : l’Algérie agit

Ce projet marque un tournant majeur pour l’Algérie, qui mise sur l’hydrogène vert pour décarboner son économie et renforcer son autonomie énergétique.

Le pays se positionne ainsi comme un acteur potentiel dans la transition énergétique, en s’appuyant sur ses capacités de recherche et son expertise locale pour développer des solutions durables pour l’avenir.

🟢 À LIRE AUSSI : GAZ : l’Algérie dans le cercle des 10 plus grandes réserves mondiales en 2025

Cette initiative symbolise une avancée stratégique pour l’Algérie, qui associe innovation technologique, souveraineté industrielle et transition écologique. En misant sur l’hydrogène vert comme levier de transformation, le pays confirme sa volonté d’inscrire la recherche scientifique au cœur de son développement économique et énergétique.