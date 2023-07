Un mort et plusieurs blessés dans un accident de la route à Bouira

La sécurité routière en Algérie est un sujet préoccupant, touchant au cœur même de la vie de nos citoyens. Les routes, qui devraient être des axes de communication et de liberté, deviennent trop souvent des lieux de tragédie. Chaque semaine, le bilan des accidents de la route est un rappel douloureux de cette réalité.

Ce vendredi, une collision sur l’autoroute Est-Ouest, vers Alger, au sein de la municipalité de Djebahia (Bouira), a malheureusement coûté la vie à une personne, tandis que deux autres ont été gravement blessées.

D’après les informations relayées par les services de la protection civile, une intervention d’urgence a eu lieu à 17h38 pour gérer cet accident survenu sur l’autoroute Est-Ouest.

L’accident s’est produit suite à une collision entre un camion et deux voitures, laissant derrière lui un tragique bilan : un mort et deux blessés. Ces derniers ont rapidement été secourus et transportés à l’hôpital d’El Akhdariya.

Quant à la victime décédée, son corps a été transféré à la morgue de la même institution.

Hausse du nombre de décès sur les routes, 15 morts en une semaine

Du 27 juin au 3 juillet, les accidents de la route ont fait quinze morts et 449 blessés dans 342 accidents survenus en zones urbaines, selon un communiqué des services de la Sûreté nationale.

Ce bilan fait état d’une baisse du nombre d’accidents (-32) et de blessés (-20). Cependant, le nombre de décès a enregistré une hausse significative, passant de 11 à 15 morts (+4) par rapport à la semaine précédente.

Le facteur humain demeure la principale cause de ces accidents, à hauteur de 97%. Le non-respect du code de la route, le non-respect de la distance de sécurité, l’excès de vitesse, la fatigue et le manque de concentration au volant sont les principales causes d’accidents de la circulation. L’état du véhicule joue également un rôle non négligeable dans ces tragédies routières.

Ces chiffres alarmants rappellent la nécessité d’une prise de conscience collective afin d’endiguer cette hécatombe sur nos routes. L’attention de chaque conducteur est indispensable pour garantir la sécurité de tous.