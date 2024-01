Un mort et 23 blessés dans un renversement de bus transportant des supporters d’une équipe algérienne

Un autre drame routier frappe de plein fouet le football algérien. En déplacement pour la wilaya de Mostaganem pour assister au match de leur équipe locale, comptant pour la 10ᵉ journée du championnat amateur, Ligue 2, région centre-ouest, face à l’équipe du Widad de Mostaganem, des supporters du Chabab Riadhi de Témouchent ont été victimes d’un accident de la route. Le drame est survenu dans la wilaya d’Oran, sur la route nationale n°11 dans la commune de Gdyel.

Ainsi, selon un bilan provisoire des services de la protection civile, le renversement du bus transportant les supporters de Témouchent a fait un mort et 23 autres blessés. La protection civile indique que les supporters blessés de l’équipe du CR Témouchent ont été transférés à l’hôpital de Gdyel, où ils recevront les soins nécessaires.

« Suite à un accident de renversement d’un bus dans la wilaya d’Oran, le bilan des victimes s’est élevé à 23 blessés et un décès enregistré. Les blessés ont été secourus et transportés à l’hôpital Gdyel. À 12 h 10, nos services sont intervenus pour un accident de dérapage et de renversement d’un bus transportant des supporters », dit la protection civile algérienne.