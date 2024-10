Un mois pour sillonner la Tunisie et l’Algérie à moto: Delphine et Teddy se lancent dans l’aventure

La destination Algérie gagne de plus en plus en réputation auprès des touristes internationaux et des voyageurs aguerris à la recherche d’une aventure unique hors des sentiers battus. C’est le cas de Ted et Delph, un couple de Français qui ont décidé de partir à la découverte du pays à moto.

L’aventure de ce couple de Français a commencé il y a trois semaines, après avoir pris la route en direction de Gênes en Italie pour prendre le bateau à destination de la Tunisie, le point de départ de ce voyage qui promet de belles surprises.

Delphine et Teddy partent à la découverte de l’Algérie

Le périple de ce couple de Français au Maghreb a commencé à Tunis. Après quelques heures de repos, ils se mettent sur leur moto en direction des frontières de la Tunisie et de l’Algérie. Sur leurs réseaux sociaux, les deux voyageurs partagent régulièrement les moments marquants de leur aventure.

Leur aventure en Algérie a commencé au nord du pays. Le couple a eu l’occasion de se rendre à Constantine et de prendre quelques photos pour immortaliser le début de ce périple. Ils enchaînent avec d’autres villes, à l’exemple de Jijel et de Béjaïa.

Ce voyage se poursuit alors d’autres villes comme El Menia, où Délphine et Teddy ont eu l’occasion de goûter aux gâteaux traditionnels algériens avant de poursuivre leur aventure. À Brezina, le couple s’arrête pour admirer la beauté des portes du désert, « On s’arrête parce que c’était trop beau pour ne pas vous le montrer« , déclarent-ils dans l’une des vidéos partagées sur leurs réseaux sociaux.

Delphine et Teddy, le couple de voyageurs à moto à la découverte du monde

Ce couple est un habitué de l’aventure. Lorsque Delphine et Teddy éprouvent un besoin de sortir de la routine du quotidien, ils choisissent leur destination et chargent leur moto, notamment une BMW R1250 GSAdventure, et partent sans hésitation.

Aller à la découverte de nouveaux horizons, rencontrer de personnalités, cultures et modes de vie différents, telles sont les motivations de ce couple de voyageurs à chaque début d’aventure. À chaque pays, ils ajustent la durée de leurs voyages en fonction de leurs envies.

Tout a commencé par un simple voyage en Corse, Delphine et Teddy ont alors décidé de mieux s’équiper et de se lancer dans de nouvelles aventures.

