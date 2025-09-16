Un mois après le drame d’El Harrach, un nouvel accident de bus fait 22 blessés à Médea

Environ un mois après l’accident meurtrier d’El Harrach qui avait endeuillé l’Algérie, un nouvel accident de bus vient rappeler la dangerosité de la circulation routière dans le pays. Cette fois-ci, c’est à Médéa que le drame s’est produit.

Mardi 16 septembre, en début de soirée, un bus de transport de voyageurs s’est renversé au niveau d’Aïn El Djerda, dans la commune de Draa Essamar. Selon la protection civile, l’accident est survenu aux environs de 18h45.

Un premier bilan faisait état de 15 blessés. Mais les dernières informations communiquées par les services de secours portent ce chiffre à 22 blessés, dont certains ont été évacués dans un état préoccupant vers l’hôpital local. Les victimes avaient toutes reçu les premiers soins sur place avant leur transfert.

Médéa : 22 blessés dans un nouvel accident de bus à Draa Essamar

Le bus assurait une ligne interne lorsqu’il a quitté la route avant de se renverser. Si les causes précises ne sont pas encore connues, les premiers éléments indiquent une perte de contrôle du véhicule. Les équipes de la protection civile se sont immédiatement rendues sur les lieux avec plusieurs ambulances et moyens d’intervention pour secourir les passagers.

« L’intervention a commencé à 18h45, juste après l’alerte », précise la protection civile dans son communiqué. Elle ajoute que ses équipes poursuivent les opérations de suivi sur place, dans l’attente du bilan final.

Cet accident intervient alors que la mémoire du drame d’El Harrach reste encore vive. Survenu il y a environ un mois, ce précédent accident avait fait plusieurs morts dans un choc violent impliquant un bus, soulevant de vives interrogations sur la sécurité routière et l’état du transport collectif en Algérie.

Le bilan toujours en cours

À Médéa, le nouvel accident a provoqué une forte émotion parmi les habitants. Certains témoins de la scène ont tenté de porter assistance aux victimes avant l’arrivée des secours. Pour eux, comme pour de nombreux usagers de la route, ce nouvel épisode souligne l’urgence de renforcer la prévention et les contrôles dans le secteur du transport de voyageurs.

Chaque année, les accidents de la route font des milliers de victimes en Algérie. Les bus, souvent pointés du doigt pour leur surcharge ou leur vitesse excessive, se retrouvent régulièrement impliqués dans des drames collectifs.

Les autorités locales suivent de près l’évolution de la situation à Médéa. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident et de situer les responsabilités. En attendant, les blessés sont pris en charge par les services de santé de la région, tandis que la protection civile reste mobilisée sur le terrain.