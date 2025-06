Un missile « made in Algeria » s’élève à plus de 3 300 mètres dans le ciel du Texas

Dans une avancée scientifique sans précédent, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a annoncé le succès du lancement du missile « Atakor III« , conçu et fabriqué par une équipe d’étudiants de l’université d’Oran 1, Ahmed Ben Bella.

Cette réalisation s’inscrit dans le cadre de la compétition internationale International Rocket Engineering Competition (IREC), organisée au Texas, aux États-Unis.

Dans un post publié sur sa page officielle, le ministre Baddari a exprimé sa fierté et ses félicitations à l’équipe algérienne SkyDz, saluant les efforts exceptionnels de ces jeunes talents qui ont porté haut les couleurs de l’Algérie dans l’une des plus prestigieuses compétitions scientifiques du domaine aérospatial.

Le missile algérien a atteint une altitude de 11 066 pieds, soit environ 3,37 kilomètres, démontrant ainsi la précision de sa conception et la maîtrise technique de l’équipe, tant en programmation qu’en contrôle et guidage.

Missile « Atakor III » : l’Algérie seule représentante arabe et africaine à l’IREC 2025

Cet exploit prend d’autant plus de valeur que SkyDz était le seul représentant du monde arabe et africain dans cette compétition, qui a rassemblé 170 équipes venues de plus de 20 pays, parmi lesquels figuraient des universités et institutions de recherche de puissances spatiales et technologiques mondiales.

Cette réussite s’inscrit dans la dynamique engagée par l’Algérie pour renforcer sa position dans la recherche scientifique et les technologies de pointe, notamment dans les domaines du spatial et de l’intelligence artificielle.

Elle reflète la vision du ministère de l’Enseignement supérieur, qui vise à former une génération innovante et compétitive sur la scène internationale.

Qu’est-ce que l’International Rocket Engineering Competition (IREC) ?

L’International Rocket Engineering Competition (IREC) est la plus grande compétition universitaire mondiale dédiée à l’ingénierie spatiale, organisée par l’Experimental Sounding Rocket Association (ESRA).

Destinée aux étudiants, elle leur permet de concevoir, construire et lancer des fusées. Les participants doivent respecter des contraintes techniques strictes, comme l’utilisation d’une charge utile minimale de 2,2 livres (1 kg) et le choix entre différentes catégories de propulsion (solide, liquide ou hybride).

Depuis sa création en 2006, l’IREC a pris une dimension internationale, attirant des centaines d’étudiants venus de six continents. À partir de 2025, la compétition se déroulera au Spaceport Midland (Texas), offrant des installations de pointe pour des défis encore plus ambitieux, comme les fusées à deux étages.

Outre la performance en vol, les équipes sont évaluées sur leur rigueur technique, leur innovation et leur gestion des risques, préparant ainsi les futurs ingénieurs aux réalités du secteur spatial.