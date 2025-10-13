« Un million d’arbres en 24h » : le pari audacieux de Yacine Oualid et Fouad Maali

L’air sent la sève et l’ambition en Algérie. Le pays s’apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire environnementale avec le lancement, le 25 octobre prochain, de sa plus grande campagne nationale de reboisement.

L’objectif, à la fois audacieux et exaltant : planter un million d’arbres en seulement 24 heures. Une course contre la montre pour un avenir plus vert.

L’annonce, retentissante, a été faite par le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Yacine Oualid, directement depuis sa page Facebook officielle. Il a donné le coup d’envoi à cette mobilisation nationale d’une ampleur inédite.

Derrière cette initiative d’envergure, on retrouve un partenariat solide. L’opération sera pilotée par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural et la Direction générale des forêts (DGF), main dans la main avec l’association « Algérie Verte » , fer de lance écologique mené par l’activiste passionné Fouad Maali.

« Les 58 Wilayas concernées »

La campagne ne connaît pas de frontières intérieures. S’étendant sur les 58 wilayas du pays, elle prévoit le déploiement d’un million de jeunes pousses. Mais attention, point de hasard dans la sélection : chaque plantule a été choisie avec soin pour épouser les spécificités pédologiques et climatiques de sa région d’accueil.

Ce n’est pas seulement une plantation de masse, c’est un engagement réfléchi, une preuve de la volonté algérienne de renforcer son couvert végétal et d’affronter, de front, les défis posés par le changement climatique.

🟢 À LIRE AUSSI : Recrutement : Le ministère de l’Agriculture ouvre ses portes à la nouvelle génération de talents

Le Ministre Yacine Oualid l’a clairement indiqué : cette campagne n’est pas l’affaire des seules instances officielles. C’est un appel vibrant et ouvert à toutes les forces vives de la nation. Citoyens, associations, institutions, et même les familles sont conviés à se munir d’une pelle et à mettre la main à la terre.

« Succès à 100 % »

De son côté, l’influenceur Fouad Maali, dont l’optimisme est aussi contagieux que sa passion pour la nature, a rallié toutes les composantes de la société à la cause. Il prévoit un succès à 100 % de cette opération, confiant dans la logistique mise en place et l’engagement populaire.

Fouad Maali n’en est pas à son coup d’essai. Le projet « Algérie Verte », qu’il a lancé en 2013, est devenu un véritable mouvement communautaire, propulsé par les réseaux sociaux. Son objectif initial – planter des millions d’arbres et étendre les espaces verts par des actions individuelles et collectives – a largement dépassé le cadre associatif, bénéficiant du soutien enthousiaste de citoyens dont la participation n’a cessé de croître lors des campagnes précédentes.

🟢 À LIRE AUSSI : Timimoun : le méga-projet céréalier algéro-italien entre en phase active

Le 25 octobre ne sera donc pas un jour comme les autres. Ce sera le jour où l’Algérie, unie dans un effort collectif monumental, tentera de prouver qu’avec de la volonté, un million de gestes peuvent changer la face d’un pays. L’horloge est lancée.