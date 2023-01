Un Mahrez rayonnant offre la victoire à City face à Tottenham (vidéo)

Auteur une nouvelle fois d’une performance XXL avec, à la clé, un doublé et une passe décisive, l’attaquant algérien Riyad Mahrez a permis ce jeudi soir à Manchester City de réaliser une folle remontada face à Tottenham pour remporter la victoire finale sur le score de 4 buts à 2.

Pour ce match en retard de la 7e journée de la Premier League anglaise, nous avons donc eu droit à un Riyad Mahrez des grands soirs ! En marquant deux buts et en délivrant une passe décisive, avec des stats impressionnantes, l’aillier algérien a éclaboussé de son talent l’Emirates Stadium. Le no 26 des Citizens a été accrédité d’une note de 9/10 et élu homme du match.

L’affaire était pourtant mal embarquée pour Manchester City. A la 21′ Mahrez reçoit un carton jaune. Et juste avant la pause, les Spurs marquent deux buts coup sur coup (44′ et 45+2′). La première mi-temps se termine sur le score de 2-0 pour les visiteurs. Mais au retour des vestiaire, Pep Guardiola réussit à métamorphoser son équipe – pourtant privée de son joueur vedette, Kevin De Bruyne –.

| (RE)LIRE : Mahrez offre la victoire à Man City et réalise un record ! (vidéo)

C’est d’abord l’argentin J. Alvarez qui sonne la révolte à la 51′ du match et réduit l’écart au score. Deux minutes plus tard (53), le Cyborg norvégien E. Haaland, parfaitement servi par l’Algérien, remet les pendules à l’heure d’un but de la tête. Riyad Mahrez donne l’avantage aux Citizens à la 63′ après une action individuelle d’une grande classe. Et juste avant le coup de sifflet final (90′), Mahrez parachève la remontada des Skyblues d’un joli piqué.

Right back in it! 💥@Mahrez22‘s first goal of the night was a belter 🙌 pic.twitter.com/fKt65LcckZ — Manchester City (@ManCity) January 20, 2023

Man City – Tottenham : les stats de Riyad Mahrez et les déclarations de Guardiola

Avec le doublé et la passe D de ce soir, l’attaquant des Verts porte son total en Premier League cette saison à 4 réalisations et 2 passes décisives en 14 matchs joués.

En ce qui concerne les statistiques individuelles, Riyad Mahrez a rendu une copie plus que parfaite ! Durant ce match, le joueur algérien a touché 38 ballons, crée 3 occasions, délivré 1 passe décisive, tiré 4 fois aux buts, cadré 2 fois et marqué un doublé. Il a, du reste, gagné 5 duels et parcouru une distance de 11,6 km.

Avec cette victoire qui intervient après la défaite lors du derby de Manchester (4-2), les Skyblues totalisent 42 points et reviennent à 5 points du leader, Arsenal (47 pts), avec un match en plus.

Riyad Mahrez’s game by numbers vs Spurs: 8 touches in opp. box

5 duels won

4 shots

3 chances created

2 goals

1 assist

0.52 xG Magical Mahrez. 🪄 pic.twitter.com/7QcTYJRdTl — Squawka (@Squawka) January 19, 2023

Pep Guardiola visiblement très content du succès et ébloui par la prestation de l’Algérien s’est exclamé à la fin du match : « Riyad Mahrez ? Quel joueur ! Avant la Coupe du monde, il était en vacances. Maintenant il vient de se réveiller… Oh ! » Son coéquipier, Jack Grealish, n’a pas caché son enthousiasme non plus : « Mahrez était en feu ! », a-t-il lâché.

| (RE)LIRE : Bennacer prolonge son contrat avec le Milan AC (officiel)



Quant à Riyad Mahrez, avant de recevoir le prix d’homme du match, il a eu cette déclaration : « Nous avons joué si bien en deuxième mi-temps. Nous avons montré qui nous sommes et un peu de chance aussi. Mais nous méritons la victoire et nous devons continuer. »

Concernant sa propre prestation, il dira : « J’essayais comme tout le monde, nous essayions d’être plus directs, plus agressifs avec le ballon… En 2e mi-temps, nous étions au top de notre forme et nous avons marqué quatre buts. Donc c’était une bonne soirée. »