Un magazine français consacre une édition spéciale au tourisme algérien

Devenue une des destinations les plus prisées pour les touristes souhaitant quitter les gros complexes hôteliers et sortir des sentiers battus. L’Algérie est aujourd’hui fréquenté par toutes personnes désireuses de tenter de nouvelles aventures, de savourer le vrai temps convivial, conformément à des traditions purement algérienne.

Séduit par ses paysages et ses endroits paradisiaques, nombreux sont les magazines internationaux qui ont consacré quelques pages pour évoquer la beauté de l’Algérie, notamment le journaliste de Washington post, qui ne s’est pas retenu de décrire son voyage en Algérie, en avril dernier.

Ensuite, on retrouve le youtubeur français, Ben N’co, qui arrive en mai 2022, pour y passer un séjour de 25 jours. Il part à la découverte de plusieurs villes algériennes et, afin de se souvenir de son inoubliable voyage, celui-ci lui a dédié une série de vidéos rapportant la convivialité du peuple algérien.

Par ailleurs, la plus grande dédicace apportée à l’Algérie a été faite, par son artiste international DJ Snake. En effet, ce dernier a consacré son dernier tube « Disco Maghreb » pour montrer l’Algérie comme elle n’est jamais apparue auparavant. Ainsi, il rapporte des images de tous les territoires algériens dans toute leur simplicité.

Un magazine français dédié une édition spéciale à l’Algérie

On parle cette fois-ci du magazine français Escapade. En effet, celui-ci a non seulement consacré la première page de son cinquième numéro, mais aussi une grande partie de celui-ci pour évoquer le tourisme en Algérie. Et ce, en apportant un comparatif approfondi des villes les plus intéressantes à visiter, si un jour vous décidez de prendre votre sac à dos et partir à la découverte de l’Algérie.

Et ce n’est pas tout, Escapade n’a pas manqué de décrire le majestueux Sahara Algérien, pour parler de la convivialité et de la bonté de ses habitants, de leurs traditions, mais aussi des différents plats qui caractérisent la région.

L’ambassadeur d’Algérie en France dans un interview avec Escapade

Interviewé par Escapade, Mohamed Antar Daoud, Ambassadeur d’Algérie en France, a parlé de ses pistes favorites à visiter dans la capitale Alger. En effet, celui-ci a évoqué La Casbah, inscrite dans le patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO.

En suite, Mohamed Antar Daoud part un peu loin pour décrire le musée des beaux arts comme étant le plus grand du Maghreb et de l’Afrique. Selon lui, ce musée regroupe plus de 8000 œuvres d’art. Cet ambassadeur algérien ne s’arrête pas à ces deux monuments. Mais emmène, avec ses paroles, les lecteurs à visiter le joyau de la nature, le jardin d’essai » El Hamma ».

Par ailleurs, l’ambassadeur de l’Algérie en France à travers cet interview, conseille les passionnées de la nourriture et des plats traditionnels de faire un tour vers les maisons de l’artisanat, pour y goûter les plus grande spécialité de la région.