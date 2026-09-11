Un logement et deux Omra offerts aux parents du petit Ayoub, décédé dans un puits

La wilaya d’El Bayadh a annoncé la prise en charge de la construction et de l’équipement d’un logement pour la famille du petit Ayoub, 10 ans, décédé après une chute dans un puits sec à El Ghassoul. Deux Omra seront également offertes à ses parents.

La décision a été annoncée jeudi lors d’une cérémonie organisée en hommage aux personnes ayant participé aux opérations de recherche du jeune Ayoub, dans la commune d’El Ghassoul.

La rencontre a notamment réuni les propriétaires d’entreprises privées, les conducteurs d’engins lourds ainsi que les agents de la Protection civile mobilisés lors des recherches. Le père et les membres de la famille de l’enfant étaient également présents, aux côtés des autorités civiles et militaires locales, selon un communiqué des services de la wilaya.

Lors de son allocution, le wali d’El Bayadh a salué la mobilisation des citoyens ayant pris part aux recherches, mettant en avant leur « sens du patriotisme » et leur « esprit humanitaire noble ».

Il a particulièrement souligné l’engagement des propriétaires d’engins et de leurs conducteurs, ainsi que celui des travailleurs et des entreprises privées, qui ont mis leurs moyens et leurs efforts à disposition, de jour comme de nuit.

Le wali a également rappelé les conditions difficiles dans lesquelles se sont déroulées les opérations, notamment en raison de la topographie du site et de la présence de rochers particulièrement solides.

Un logement et deux Omra pour les parents d’Ayoub

À l’issue de cette cérémonie, la wilaya a officiellement annoncé la prise en charge de la construction d’un logement destiné à la famille du défunt. Le logement sera également équipé, précise le communiqué.

Deux Omra seront par ailleurs offertes aux parents d’Ayoub, dans le cadre de cet accompagnement.

Selon les services de la wilaya, cette initiative vise à alléger l’épreuve traversée par la famille et à concrétiser un soutien « social, matériel et moral global » de l’État.

Le wali a enfin exprimé sa gratitude à l’ensemble des personnes qui ont contribué aux recherches, apporté leur aide, prié pour l’enfant ou manifesté leur soutien à sa famille durant cette épreuve.

Retour sur l’affaire du petit Ayoub, retrouvé mort dans un puits

Le petit Ayoub, âgé de 10 ans, a été inhumé dimanche 6 septembre au cimetière de Ghassoul, dans la wilaya d’El Bayadh, après être tombé dans un puits artésien sec de 80 mètres de profondeur. Retour sur ce drame qui a mobilisé d’importants moyens de secours.

Le drame s’est produit mercredi 2 septembre dans la région d’Er-Rokn, relevant de la commune de Ghassoul, dans la wilaya d’El Bayadh.

Âgé de 10 ans, Ayoub est tombé dans un puits artésien sec d’une profondeur de 80 mètres et d’un diamètre de 40 centimètres.

Face à la difficulté de l’intervention, les services de la Protection civile ont été mobilisés aux côtés des autorités locales, de différents organismes et de particuliers, avec d’importants moyens humains et matériels pour tenter de retrouver et de sauver l’enfant.

Plusieurs jours d’opérations pour atteindre le fond du puits

Les équipes de secours ont poursuivi leurs opérations pendant plusieurs jours afin d’atteindre le fond du puits et de retrouver Ayoub.

Malgré les efforts déployés, l’enfant a finalement été retrouvé sans vie. Les services de la Protection civile de la wilaya d’El Bayadh ont réussi à extraire sa dépouille samedi soir 5 septembre, mettant fin aux opérations de recherche.

La dépouille mortelle d’Ayoub a été inhumée dimanche après-midi, 6 septembre, au cimetière de la commune de Ghassoul.

Les funérailles se sont déroulées en présence du wali d’El Bayadh, Noureddine Belaribi, des autorités civiles et militaires, ainsi que de la famille et des proches du défunt.

Une foule nombreuse de citoyens était également présente pour accompagner le petit Ayoub à sa dernière demeure et soutenir sa famille dans cette douloureuse épreuve.