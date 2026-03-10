Un justificatif retiré du dossier pour bénéficier de cette allocation en Algérie

La procédure pour bénéficier de l’allocation scolaire de 5 000 dinars connaîtra un changement notable en Algérie à l’approche de la rentrée 2026-2027. Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme vient d’introduire une mesure destinée à alléger les démarches administratives des parents.

Selon une correspondance officielle datée du 5 mars 2026 et portant le numéro 2841, les autorités ont décidé de supprimer une pièce jusque-là exigée dans le dossier de demande de cette aide financière annuelle destinée aux élèves issus de familles éligibles. Cette évolution s’inscrit dans une logique plus large : accélérer la numérisation de l’administration et réduire les files d’attente dans les services publics.

Allocation scolaire de 5 000 DA : la fin de l’obligation du certificat de non-affiliation

Jusqu’à présent, les parents ou tuteurs devaient fournir dans leur dossier un certificat de non-affiliation délivré par les caisses de sécurité sociale. Cette pièce permettait de vérifier que le demandeur n’était pas affilié à la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) ou à la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS).

Dans sa correspondance classée « très urgente », le ministère a donné instruction aux directeurs de l’action sociale et de la solidarité dans les wilayas ainsi qu’aux responsables régionaux de l’Agence de développement social d’exempter officiellement les citoyens de ce document.

La décision intervient après que l’administration centrale a constaté d’importantes difficultés pour les citoyens à obtenir ces attestations auprès des communes et des organismes concernés.

Or ce document constituait jusqu’ici une condition essentielle pour constituer le dossier de l’aide scolaire. Attribuée une fois par an conformément au décret exécutif n°25-168 de juin 2025.

Vérification automatique grâce à l’échange de données entre administrations

La suppression de cette pièce administrative ne signifie pas pour autant la disparition des contrôles. Le ministère prévoit désormais une vérification automatique de l’éligibilité des demandeurs grâce au croisement des bases de données entre plusieurs institutions.

Cette démarche repose sur une convention d’échange d’informations conclue entre :

Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale

Le Haut-commissariat à la numérisation

Grâce à ce dispositif, les administrations pourront vérifier directement les situations des demandeurs via leurs systèmes informatiques respectifs. Sans demander de documents supplémentaires aux citoyens.

Concrètement, la procédure suivra plusieurs étapes :

Les services de l’Agence de développement social au niveau des communes enregistrent les demandes des bénéficiaires dans le système informatique. Les données sont ensuite centralisées au niveau des directions de l’action sociale dans les wilayas. Un fichier électronique sécurisé est généré à partir de l’application informatique de la wilaya. Ce fichier fait l’objet d’un croisement de données avec les organismes de sécurité sociale afin de vérifier l’éligibilité des bénéficiaires.

Cette opération intervient dans le cadre des travaux de la commission technique administrative chargée de superviser l’attribution de l’allocation scolaire.