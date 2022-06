Un journaliste franco-algérien menacé par un député du parti de Le Pen

Le parti de Marine Le Pen, soit celui du Rassemblement National est souvent au cœur de tensions, ou de polémiques diverses. Cette fois-ci, c’est un journaliste franco-algérien qui est menacé après avoir publier un article sur l’un des candidats devenu député.

C’est le 18 juin 2022 que Djaffer Ait Aoudia un franco-algérien responsable de la publication du journal « Le Correspondant » a publié un article sur le candidat Philippe Schreck. Il y expose la vie du député d’extrême droite accompagnant le texte de plusieurs accusations clairement exprimées.

Les représailles sont très vite arrivées. Le directeur, ainsi que l’ensemble de l’équipe ont reçu plusieurs menaces de mort. Ils ont donc déposé une plainte auprès du commissariat de Draguignan, dans le Var. Cette plainte est soutenue par la majorité des journalistes, des rédactions françaises mais a aussi été prise au sérieux par l’association Reporters Sans Frontières et par le Syndicat National des journalistes.

Selon le média “Algerie-expat”, la plainte détaille l’ensemble des menaces reçues. En effet, Djaffer Ait Aoudia a reçu un appel du partenaire professionnel de Philippe Schreck en personne : Maître Lionel Ferlaud. Très contrarié, il a directement affirmé que “ce qui vient de se passer ne passera pas comme ça”.

Lors du même appel, il a menacé directement le journaliste affirmant qu’il enverrait ses amis corses si Maître Schreck ne passe pas aux élections législatives. Peu soucieux des retombées, l’interlocuteur a même précisé : “ je n’en ai rien à faire que vous enregistriez cette conversation”.

D’après la même plainte, les proches de Schreck ne sont pas arrétés là et la femme du journaliste a elle aussi été approchée et menacée. Elle était présente à l’Ordre des Avocats au tribunal, où se trouvait l’ex épouse et soutien politique du député d’extrême droite.

Elle a tout de suite voulu faire passer un message au journaliste et ce malgré la présence de plusieurs témoins en criant : “ ce ne sont pas des menaces, mais des promesses“.

L’article du journaliste, révèle le passé du député

Dans son article, le journaliste n’y est pas allé de main morte. Il a révélé des détails sur le candidat d’extrême droite Maître Schreck, quelques temps avant les élections législatives, ce qui mettait en péril la solidité de sa candidature.

Djaffer Ait Aoudia a souligné que le “personnage est embourbé dans des (sales ?) affaires “. En effet, il a d’abord mis en avant le statut du candidat, rappelant son arbre généalogique composé essentiellement de personnes issues du secteur du droit pour ensuite mettre en parallèle ses actions douteuses.

Les accusations portées par le journaliste sont claires, et précisées dans l’article ne laissant pas de place aux éventualités. Le journaliste affirme que l’Ordre des Avocats a été “transformé en casino”.

En effet, il révèle les agissements de Maître Schereck lorsque celui-ci était bâtonnier du barreau de Draguignan. Il explique que le député avait “mis la main à la poche” dans le but de faire divers placements dans le secteur des activités maritimes allant jusqu’à nommer l’entreprise concernée : “ Bourbon” . Selon le même article, il a acheté l’équivalent de 200 000 euros d’actions, et a fait “voler en éclat une partie des fonds du barreau de Draguignan.

De plus, le journaliste révèle que plusieurs avocats prenaient une part des bénéfices, et que l’ensemble des associés ont été traduits en conseil de discipline et interdits d’exercer pendant six mois, appuyant le fait que Philippe Schreck était lui aussi concerné.

A noter que, jusqu’à présent aucun député ou concerné n’a déposé plainte en diffamation contre le journal, ou le journaliste.