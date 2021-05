Un journaliste français menacé de mort pour son soutien à Benzema

Un journaliste et animateur télévisé français Bernard Montiel a été menacé de mort pour avoir montrer ouvertement son soutien au footballeur Karim Benzema et avoir répondu « Vive l’Algérie ».

Karim Benzema a annoncé son retour officiel en équipe de France de Football pour l’Euro 2020, une annonce qui n’a pas manquer de faire réagir et de créer la polémique. Cette réintégration dans l’équipe de nationale française annoncé par l’entraîneur Didier Deschamps a énervé et fait violemment réagir une bonne partie des extrémistes du pays qui estiment qu’il n’a pas sa place chez les Bleus.

Face à ces attaques, Karim Benzema a reçu beaucoup de soutien, dont celle de Bernard Montiel. C’est pourquoi l’animateur télévisé a reçu des messages violents mais aussi des menaces de « décapitation », les messages vont jusqu’à le comparer au professeur français qui avait été décapités. Les policiers ont invités l’animateur à prendre ces menaces très au sérieux.

L’animateur porte plainte

Bernard Montiel a bien insister, “L’impunité, c’est fini !” ces actes et ce cyber-harcèlement est inadmissible. L’animateur est déterminé à trouver les personnes responsables de ces horribles paroles afin qu’ils soient jugés et punis pour leurs actes.

Il a d’ailleurs transmis les menaces reçues à une plateforme qui permet de signaler les comportements inappropriés sur internet (Pharos), il a aussi contacté le ministère de l’Intérieur et se prépare à porter plainte. L’enquête se poursuit et est en très bon chemin, et le responsable bientôt retrouvé.

Son insistance pour trouver les responsables de ces menaces de mort n’est pour lui pas qu’un objectif personnel mais c’est un pas contre le cyber-harcèlement afin d’éviter ce genre d’actions à l’avenir. Parce que Montiel n’est bien sur pas un cas isolé, c’est aujourd’hui des milliers de messages de ce genre qui circulent sur les réseaux sociaux et qui font des milliers de victimes chaque jour.