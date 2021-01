Un joueur olympique Algérien devient un marchant de légumes en France

Son nom c’est Mohamed Chalalai, un footballeur international. Il est né à Saint-Denis, et il est originaire de Seddouk, dans la wilaya de Béjaia. Il a porté le maillot des verts à plusieurs reprises, ainsi que les couleurs de plusieurs clubs Algériens. Actuellement Mohamed Chalali s’est converti en marchant de légumes en France.

Mohamed Chalali a joué dans plusieurs clubs de football Algériens. En effet, et après son expérience européenne avec le Havre AC, LB Chateauroux, Paniónios GSS, et Aberdeen, Le footballeur de nationalité Algérienne avait fait un passage dans les rangs de l’ES Sétif, de la JS Kabylie et dans la JSM Béjaia, avant de retourner en France.

Suite à son retour en France, le jeune international Algérien s’est encore essayé dans quelques clubs frrançais, après avoir resté deux saisons sans jouer. Footballeur de qualité, il avait fait un beau parcours dans le championnat Algérien, ou il avait pu inscrire 7 but en 26 matchs.

Mohammed Chalali avait également fait un passage en équipe nationale algérienne de moins de 20 ans en 2008, mais il avait surtout joué en équipe nationale olympique, de 2010 à 2012, pour laquelle il avait fait plus de 13 matchs, et inscrit 9 but en l’espace de 2 ans.

Cet international Algérien avait également été repéré par les Fennecs, et il avait pu porter ainsi les couleurs de l’équipe algérienne de football durant un seul match ou il avait fait une passe décésive à Soudani qui va marquer un des 3 buts que les verts ont inscrits dans cette rencontre amicale contre le Niger.

De l’équipe nationale à un vendeur de légumes

Malgré son talent et son beau palmarès, Mohamed Chalali, Champion de France avec le Havre en 2008, et champion d’Algérie avec l’ES Sétif en 2013, avait fini par ressentir le poids des années sur lui et sur ses prestations, et contrairement aux joueurs de foot qui se convertissent en entraineurs, lui il avait choisi tout un autre métier.

Depuis quelques mois déjà des photos de lui sont partagés sur les réseaux sociaux, le montrent derrière des étals de fruits et légumes dans un des marchés Français. Mohamed Chalali ne se cache pas et il se montre avec fierté exerçant son nouveau métier.

Âgé de 32 ans, le footballeur Algérien avait été qualifié d’un des meilleurs de sa génération, il avait fini par tourner la page d’une carrière sportive promettante, et il s’est converti dans le commerce des légumes dont il fait fièrement la publicité sur les réseaux sociaux. Son sort rejoint ainsi les centaines de sportifs et d’artistes algériens oubliés.

Il est utile de signaler que le père de Mohamed est aussi maraîcher. L’international Algérien avait déclaré en 2018 au Parisien : « A 5 ans, j’adorais l’accompagner à Rungis puis au marché de Montreuil, se rappelle-t-il. L’univers autour des marchés me captivait. Je pleurais même lorsqu’il me laissait à la maison ».