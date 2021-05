Un joueur nigérian victime de racisme : une vive réaction de la FAF

Boubacar Hainikoye Soumana, footballeur nigérian défendant les couleurs du NC Magra, a été victime de propos racistes lors du match de football de Ligue 1 opposant la JS Saoura au NC Magra. Face à cette manifestation de haine et de xénophobie, le joueur, mais aussi la FAF, ont vivement réagi.

Boubacar Hainikoye Soumana s’est montré déterminé à continuer à défendre les couleurs de son équipe malgré ce qui s’est passé. Sur sa page Facebook, le joueur a déclaré que « ces supporteurs qui se sont pris à moi pour ma couleur de peau lors du match de ce soir contre JS Saoura, je leur dis merci d’être une motivation supplémentaire pour moi, eh oui je suis noir et j’en suis fier ».

Le racisme « est une réalité chez nous », selon la FAF

La FAF, Fédération Algérienne de Football, dans un communiqué, a tenu à souligner, suite au racisme affiché contre le joueur à cause de sa couleur de peau, que « l’infamie et la bêtise humaine n’ont pas de limites ! », et que « tous les prétextes sont donc bons pour que des racistes algériens donnent libre cours à l’ignominie. Le football leur sert d’alibi commode et de terrain de prédilection ».

La FAF n’a pas également hésité à déclarer que « le phénomène du racisme et de la xénophobie est une réalité chez nous », mais qu’il est cependant « contraire aux traditions de l’Algérie, terre d’accueil ancestrale, de fraternité, d’altruisme et de solidarité ». Le même communiqué ajoute que « l’expression du rejet de l’Autre est absolument insupportable ».

Suite à ce énième incident, le président de la FAF « appelle solennellement les pouvoirs publics à appliquer, avec la célérité et la rigueur nécessaires, les dispositions de cette loi relative à toutes les manifestations du racisme et de la haine dans les stades ».

Il est cependant à noter que le joueur victime de cette agression raciste, a déclaré que : « depuis que je suis dans ce beau pays, c’est la première fois que je vis des propos racistes pourtant de CRB à NCM j’ai fait tous les stades j’ai rencontré des belles personnes merci pour l’amour et le soutien à chaque fois ».