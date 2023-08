Un joueur ghanéen prétend avoir été approché par la FAF pour jouer pour l’Algérie

Un joueur ghanéen prétend avoir été approché par la fédération algérienne de football pour jouer pour l’équipe d’Algérie. Sa déclaration a fait le buzz sur les réseaux sociaux ces dernières heures.

Il s’agit de l’attaquant de l’USM Khenchela, Maxwell Baakoh. Une déclaration controversée accordée pour un média ghanéen, où il révèle avoir été, soi-disant, approché par la FAF pour changer sa nationalité sportive, en passant de la ghanéenne à l’algérienne.

« Notre analyste vidéo, qui travaille également en équipe d’Algérie, a contacté mon entraineur pour savoir si j’aimerais jouer pour l’équipe d’Algérie. C’était avant le CHAN qui s’est déroulé en Algérie ». Révèle-t-il.

Et d’ajouter : « J’étais surpris, car je ne m’y attendais pas. On n’a pas cessé à me dire qu’on voudrait me voir jouer pour l’Algérie ».

Avant de conclure : « Je suis ghanéen et j’ai pour ambition de jouer pour les Blacks Stars. Je suis persuadé qu’il viendra le jour où je vais représenter la sélection de mon pays ».

Agé de 28 ans, Maxwell Baakoh évolue à l’USM Khenchela depuis l’année passée. Attaquant ailier, il a joué 25 matchs la saison écoulée et inscrit 5 buts.

La nationalité algérienne, ce n’est pas une simple formalité

Visiblement, Maxwell Baakoh aurait juste voulu faire le buzz en faisant de telles déclarations et montrer au peuple ghanéen à quel point il jouit d’une bonne réputation en championnat algérien. Le voir représenter la sélection algérienne est impossible, faut-il le dire, pour deux principales raisons.

La première, c’est tout simplement parce que l’obtention de la nationalité algérienne n’est guère une simple formalité, vu les conditions exigées par le gouvernement algérien.

Pour l’obtention de la nationalité par mariage, il va falloir une durée minimale de 3 années. Une résidence en Algérie depuis 2 ans. Capacité financière de subsistance suffisante ou encore, témoigner d’un comportement moral et éthique.

Par naturalisation, il va falloir, entre autres, une résidence datant d’au moins 7 années et être exempts de toute condamnation infamante.

La deuxième, est que Djamel Belmadi dispose du choix du roi pour composer son groupe. Autrement dit, le sélectionneur national ne manque pas de joueurs pour tenter de neutraliser le Ghanéen Baakoh.

Enfin, nous tenons à rappeler le cas de l’ex-joueur de l’USM Alger, le Malgache Andria Carolus. Et pourtant marié à une Algérienne avec un enfant et plus 7 années de résidence régulière en Algérie, il n’avait pas pu obtenir la nationalité algérienne en 2017.