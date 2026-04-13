Un joueur de Ligue 1 condamné pour outrage à une policière à l’aéroport d’Alger

Le tribunal de Dar El Beïda a rendu, ce lundi, son verdict dans l’affaire impliquant le joueur du CR Belouizdad, Lotfi Boussouar, poursuivi pour outrage à une agent de la Police des frontières à l’aéroport d’Alger Houari Boumediène, alors qu’elle était en service.

Le tribunal a prononcé une peine de six mois de prison avec sursis à l’encontre du joueur, assortie d’une amende de 50 000 dinars algériens, a-t-on appris auprès du média « El-Khabar ».

Les faits remontent à un incident survenu à l’aéroport le mois de mars dernier, au retour de la délégation du CR Belouizdad d’Égypte, après le match aller du quart de finale de la Coupe de la CAF disputé face au club d’Al Masry SC. Selon les éléments de l’affaire, Bousouar aurait eu une altercation verbale avec une agente chargée des formalités administratives, avant de proférer des propos jugés offensants à son encontre.

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Par ailleurs, le joueur fait partie du groupe belouizdadi qui doit s’envoler ce lundi à destination du Caire, en prévision de la rencontre face au Zamalek SC, prévue vendredi le 17 avril dans le cadre de la demi-finale retour de la Coupe de la CAF. Rappelons que le match aller s’est soldé par le score d’un but à zéro en faveur de la formation égyptienne.

Le nouveau stade des Eucalyptus vandalisé

Furieux contre la défaite de leur équipe face à l’ASM Oran vendredi dernier (1-2), des supporters de l’USM El-Harrach ont exprimé leur colère de manière regrettable en vandalisant le stade communal stade Zerrouki Mouloud. Cette enceinte, qui accueille habituellement les rencontres de Ligue 2 du club harrachi, a été le théâtre de débordements.

Sous le coup de la frustration, des fans ont causé d’importants dégâts matériels pour protester contre un revers qui compromet sérieusement les chances de l’équipe de se qualifier pour les play-offs. Les images relayées sur les réseaux sociaux témoignent de l’ampleur des dégradations : grillages endommagés, sièges arrachés et projetés sur la piste d’athlétisme, ainsi que des vitres de loges brisées. Une scène de vandalisme qui illustre une nouvelle fois les dérives du hooliganisme.

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Une chose est sûre, c’est la direction du club harrachi qui devra assumer la facture, une charge supplémentaire pour une formation déjà fragilisée financièrement et qui peine à bénéficier de soutiens conséquents. Jusqu’ici, les supporters eux-mêmes, à travers différentes initiatives, avaient contribué à soulager les caisses du club, notamment en organisant des collectes pour soutenir les coéquipiers de Faouzi Chaouchi.

Cependant, cet épisode vient ternir ces efforts. Des sanctions disciplinaires sont désormais attendues, avec notamment la possibilité de voir prolongée la sanction de quatre matchs à huis clos à domicile. Une situation qui risque de compliquer davantage la mission de l’USMH dans sa course à l’accession.

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