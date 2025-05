Un joueur de Chelsea opte pour l’Algérie

Disposant de la triple nationalité, anglaise, sierra-leonnaise et algérienne, le jeune joueur de Chelsea Jalil Conteh opte pour l’Algérie. Il a intégré la sélection nationale U20, comme d’autres pépites qui évoluent dans des clubs français et anglais.

La sélection nationale U20 a entamé un stage de préparation à Annaba à partir d’hier, mercredi le 28 mai. Pour ce stage, qui sera ponctué par un match amical face à la Tunisie, le 4 juin au stade 19 mai 1956, le sélectionneur national Razik Nedder a retenu un groupe de 28 joueurs. Une liste marquée par une nouveauté de taille.

Jalil Coneth, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a opté pour l’Algérie. Un jeune talent qui évolue comme milieu de terrain au grand club anglais, Chelsea FC.

Bien qu’il soit éligible pour la Sierra-Leone et l’Angleterre, son pays natal, le joueur a finalement opté pour l’Algérie. Né le 16 décembre 2008, Jalil Conteh évolue à Chelsea depuis qu’il a commencé sa formation. On n’a pu avoir plus de détails, mais selon des informations, il est pétri de qualités et les observateurs lui prédisent un avenir prometteur.

L’Algérie s’offre d’autres pépites

Outre Jalil Conteh, la liste des joueurs convoqués par Razik Nedder a été marqué par la présence d’autres pépites qui évoluent dans de différents clubs européens. Il s’agit d’Adam Lelat (West Bromwich Albion/Angleterre), Yanis Sofitikis et Yassine Aiche (OGC Nice/France), Darris Zema (FC Toulouse/France), Yannis Sellami (Olympique de Marseille) ou encore, Zaid Betteka (Birmingham City/Angleterre).

Malgré leur jeune âge, les joueurs en question ont décidé de représenter l’Algérie. Cela reflète le travail à long terme de la Direction technique nationale de la Fédération algérienne de football.

On redoute le scénario de Belaid et Senhadji

Certes, les jeunes talents qu’on vient de citer en haut sont, jusqu’à preuve du contraire, avec l’équipe d’Algérie. Mais cela ne garantit pas leur choix de carrière à l’avenir. En effet, on redoute le scénario des deux pépites Rayan Belaid et Yanis Senhadji. Et pourtant internationaux algériens U20, ils avaient fini par filer vers l’Espagne, leur pays natal, en 2023.

Concernant Senhadji, attaquant de Bétis Seville, ses parents avaient donné leur accord à la FAF. Mais suite à une pression de son club, il a fini par répondre favorablement à la convocation de la sélection espagnole U19.

C’est aussi le cas pour Belaid qui évolue dans les jeunes catégories de l’Atlético Madrid. Une année après, soit en octobre 2024, il avait révélé : « Au début, l’Algérie me sélectionne. Et une semaine plus tard, l’Espagne m’appelle. On m’a demandé d’attendre avant d’accepter la proposition de l’Algérie au cas où l’équipe nationale m’appellerait et cela s’est produit. Je l’ai décidé avec ma famille, nous avons compris que c’était le meilleur pour moi et c’est ce qui s’est passé ».

On pense aussi à Keddari Wassim passé chez les jeunes d’Algérie avant son “rapatriement” par les Espagnols.