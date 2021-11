Un joueur algérien classé parmi les pires affaires d’un club anglais

Bien que la plupart des Fennecs continuent à briller et à décrocher des titres, certains d’autres n’arrivent pas à le faire. C’est d’ailleurs le cas de l’international algérien Rachid Ghezzal.

En effet, la star du club turc Besiktas, a été classée parmi « les pires affaires » réalisées par le club anglais Leicester City depuis son titre du Championnat de l’Angleterre en 2016, avec une pure merveille algérienne dont le héros était Riyad Mahrez, qui était distingué la même année comme meilleur joueur du Championnat de l’Angleterre et le Ballon d’Or africain, dans une histoire qui se raconte encore en Angleterre.

Le natif de Décines-Charpieu, a rejoint Leicester City à l’été 2018 en provenance du club français de Monaco, pour 14 millions d’euros et un contrat qui s’étend sur quatre ans.

Rachid Ghezzal sur la liste des « 5 pires affaires » de Leicester City

Le site britannique Leicester Mercury a fait un rapport sur les cinq pires affaires pour Leicester City depuis son couronnement du titre du Championnat anglais en 2016, et malheureusement, Rachid Ghezzal figurait parmi cette liste, selon la même source, qui a confirmé que l’administration de Leicester s’est trompée sur quelques recrues.

Ladite liste, outre le milieu de terrain algérien qui n’a pas réussi à relever le défi, comprenait également le Nigérian Ahmed Musa, le Polonais Bartosz Kubotska, le Malien Fousseni Diabaté et l’Anglais Ryan Benat.

Par ailleurs, et malgré son expérience infructueuse avec Leicester City, Rachid Ghezzal a réussi à redonner de l’éclat la saison dernière au club turc Besiktas, lorsqu’il a mené ce dernier au couronnement du doublé local (Ligue et Coupe), ainsi qu’à l’obtention du prix du meilleur joueur de la Ligue Turque, enregistrant ainsi des chiffres incroyables. Sachant que le joueur a marqué huit buts et créé 19 autres buts en 35 matchs.