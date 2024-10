Un jeune talent lâche l’Algérie pour l’Espagne, il explique son choix

Le jeune talent hispano-algérien de l’Atlético Madrid, Rayane Belaid, a lâché l’équipe d’Algérie pour opter pour son pays natal, l’Espagne. Le joueur explique, pour la première fois, son choix.

Il y a exactement une année, l’Algérie avait perdu deux pépites hispano-algériennes. Il s’agit de Yanis Senhadji (Real Betis) et Rayane Belaid (Atletico Madrid). Et pourtant sélectionnables chez la sélection nationale U18, ils ont fini par opter pour la sélection espagnole U19.

On se souvient bien que cela n’avait pas été du gout de l’ex-sélectionneur national Djamel Belmadi. Ce dernier, n’avait pas hésité à reprocher à la direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne de football une certaine naïveté. « Sur le fond, notre démarche n’est pas mauvaise. Sur la forme, il y a eu de la maladresse, de la naïveté. Je n’aime pas l’idée qu’on leur tire dessus, c’est simplement que ces joueurs avaient dit, d’après le DTN, qu’ils voulaient rejoindre l’EN », avait-t-il-déclaré en novembre 2023.

Belaid explique son choix d’opter pour son pays natal

Une année après, Rayane Belaid prend la parole pour expliquer son choix. Visiblement, il ne le regrette pas et se dit fier de représenter son pays natal.

« Au début, l’Algérie me sélectionne. Et une semaine plus tard, l’Espagne m’appelle. On m’a demandé d’attendre avant d’accepter la proposition de l’Algérie au cas où l’équipe nationale m’appellerait et cela s’est produit. Je l’ai décidé avec ma famille, nous avons compris que c’était le meilleur pour moi et c’est ce qui s’est passé », a-t-il expliqué.

Né le 2 novembre 2005 à Orihuela, en Espagne, Rayane Belaid est un ailier gauche. Il a été formé à l’Atletico Madrid, où il a fait toutes ses classes. Il évolue actuellement au sein de l’équipe réserve des « Colchoneros ». Reste à savoir s’il aura la chance, mais aussi le niveau, pour représenter « La Roja » à l’avenir, ou bien, il finira par opter pour son pays d’origine, l’Algérie.