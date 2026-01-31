Un jeune homme poignarde à mort son grand-père de 90 ans à Bejaïa

Les habitants du village de Tabia, relevant de la commune et de la daïra de Kherrata, à l’est de la wilaya de Béjaïa, ont été profondément choqués par un crime odieux survenu récemment, ayant coûté la vie à un homme d’une quatre-vingt-dizaine d’années.

Selon des témoignages recueillis sur place, la victime aurait été mortellement poignardée à l’arme blanche par son petit-fils, âgé d’environ 26 ans. L’agression, d’une extrême violence, a provoqué une vive émotion au sein de la population locale.

Alertées, les unités de la Protection civile se sont immédiatement rendues sur les lieux pour évacuer la victime vers l’hôpital de Kherrata. Malgré les tentatives de prise en charge médicale, le nonagénaire a malheureusement succombé à ses blessures.

Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame et d’en établir les causes. Le suspect a été interpellé et placé en garde à vue, en attendant sa présentation devant les autorités judiciaires compétentes.

Ce crime tragique a semé la consternation dans la région et relance le débat sur la violence au sein du cadre familial.

Sécurité : l’Algérie en tête en Afrique du Nord selon les indices internationaux

L’Algérie confirme son positionnement parmi les pays les plus sûrs de la région Afrique du Nord, selon les derniers rapports internationaux consacrés à la sécurité et au respect de la loi.

D’après le Global Safety Report, organe basé aux États-Unis, l’Algérie a obtenu un score de 88 points à l’Indice de la Loi et de l’Ordre (Law and Order Index) pour l’année 2024, la plaçant en tête des pays d’Afrique du Nord. Cet indice évalue à la fois le niveau de confiance des citoyens dans les forces de l’ordre et leurs expériences personnelles en matière de criminalité.

Avec ce score élevé, l’Algérie se classe juste derrière des pays considérés comme des références mondiales en matière de sécurité, tels que la Chine, la Norvège et la Suisse. Le rapport souligne que ce résultat reflète une forte confiance dans les institutions publiques, un faible taux de criminalité et un sentiment de sécurité largement partagé au sein de la population.

La même tendance est confirmée par la version 2025 du rapport, publiée récemment, qui classe à nouveau l’Algérie parmi les pays les plus performants d’Afrique du Nord en matière de perception de la sécurité. Cette performance contribue, selon les auteurs du document, à renforcer le statut de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) comme l’une des zones du monde où le sentiment de sécurité est le plus élevé, dépassant les 70 %.

Le rapport met également en avant un indicateur particulièrement révélateur : la sécurité ressentie dans la vie quotidienne. Une majorité écrasante d’adultes algériens affirment se sentir en sécurité dans leur environnement immédiat. En 2024, 78 % des adultes en Algérie ont déclaré se sentir en sécurité en marchant seuls la nuit.

Ce chiffre place l’Algérie au deuxième rang en Afrique du Nord pour cet indicateur, juste derrière l’Égypte (82 %), et devant la Libye (72 %), le Maroc (68 %) et la Tunisie (64 %). À l’échelle mondiale, ce taux dépasse également la moyenne internationale, estimée à 73 %.

Selon le rapport, ces résultats démontrent que même dans un contexte mondial marqué par des conflits persistants et des tensions sécuritaires, le sentiment de sécurité au niveau local peut rester élevé. Ils traduisent, précise la même source, la résilience des communautés et la solidité des institutions chargées d’assurer l’ordre public.