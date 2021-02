Un jeune homme d’El Oued fabrique sa propre voiture

Un jeune homme de la wilaya d’El Oued, a pu fabriquer lui-même son propre véhicule, afin de pouvoir se déplacer au niveau de sa commune, mais aussi dans les communes avoisinantes. Le véhicule a été fabriqué avec des matériaux très légers, et il marche grâce à un moteur de motocycle.

En effet, le média spécialisé supernova, a rapporté qu’un jeune homme âgé de 21 ans seulement, qui répond au nom de Bachir Messaoudi, avait réussi l’exploit de fabriquer son propre véhicule à partir de bois et d’aluminium, et en le faisant marcher avec un moteur de moto.

La voiture made in El Oued peut atteindre les 120 km/h, selon le média spécialisé, et elle est conçue pour supporter des déplacements sur des distances qui peuvent être assez longues. Le jeune Bachir Messaoudi, artisan menuisier en aluminium, avait conçu et fabriqué tout seul ce véhicule.

En plus du design, le jeune homme de 21 ans qui habite à El Oued, a effectué divers changements au niveau de la boite à vitesse et du moteur qu’il avait installé dans le véhicule, selon lui ce véhicule lui apporte l’aide qui lui est nécessaire, afin de subvenir à ses besoins quotidiens.

Une voiture électrique 100 % Algérienne

Sur un autre plan, et au niveau d’une autre wilaya, un autre jeune Algérien a pu inventer une mini-voiture électrique 100 % Algérienne.

Il s’agit de Oussama Touaba, un ingénieur d’état originaire de Constantine. Ce génie travaille actuellement à Adrar, pour le compte de l’unité de recherche en énergie renouvelable au milieu saharien (Urerms), et il avait pu inventer une voiture de 2.5 mètres de long, et qui dispose d’une autonomie de batterie de 100 km.

Le jeune Oussama a indiqué qu’il avait « fouiné dans les casses » afin de mettre la main sur les matériaux qu’il avait utilisés pour mettre au point sa voiture électrique. L’inventeur a également souligné qu’il n’a bénéficié d’aucun encouragement de la part des autorités concernées.