Un jeune homme de 19 ans étrangle sa mère et la tue à Djelfa

Dans une nuit marquée par l’horreur et la douleur, un jeune homme de 19 ans a mis fin à la vie de sa mère, âgée de plus de quarante ans, secouant profondément le quartier de Ben Tiba et la wilaya de Djelfa toute entière.

Selon le journal “El Khabar”, le jeune homme, qui souffrait d’une sévère addiction, a perpétré cet acte tragique à l’intérieur de la maison familiale durant les heures tardives de la nuit. Cette tragédie a plongé les résidents du quartier dans un état de choc profond et de tristesse indescriptible.

L’incident s’est produit en face du siège de la daïra dans le quartier de Ben Tiba. Les habitants de Djelfa se sont réveillés avec l’incrédulité et la douleur d’une nouvelle aussi dévastatrice. Le jeune homme, décrit comme étant sous l’emprise de l’addiction, a choisi de mettre fin à la vie de sa mère d’une manière tragique, suscitant la stupeur et la perturbation parmi les résidents du quartier.

Où en est l’enquête ?

Les autorités de sécurité sont donc rapidement intervenues sur les lieux après avoir reçu l’alerte. Elles ont procédé à l’arrestation du jeune homme et ont ouvert une enquête pour élucider les circonstances exactes et les motivations de ce crime.

Ainsi, il est prévu que le suspect soit présenté à la justice après la finalisation des investigations nécessaires. Cette affaire met en lumière la tragédie humaine derrière les problèmes de dépendance et soulève des questions cruciales sur la manière dont la société et les institutions peuvent mieux soutenir les familles confrontées à de tels défis. Les habitants de Djelfa, encore sous le choc, espèrent que justice sera rendue et que des mesures appropriées seront prises pour prévenir de telles tragédies à l’avenir.