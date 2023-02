Un jeune gardien de but de Chelsea opte pour l’Algérie au détriment du Maroc

Disposant de la triple nationalité, Algérienne, Marocaine et Française, Sami Tlemçani a fait son choix concernant la sélection qu’il va représenter sur le niveau international. En effet, le jeune gardien de but de Chelsea a opté pour les Verts. Il pourrait bien être retenu en sélection nationale U23 pour prendre part à la double-confrontation face à l’Ethiopie.

L’information s’est répandue comme une trainée de poudre en début de soirée d’hier. Le jeune gardien de but de Chelsea, le franco-marocco-algérien Sami Tlemçani, a décidé de représenter l’Algérie sur le niveau international. Son père l’a convaincu de jouer pour les Verts et le jeune portier a changé sa nationalité sportive.

Et comme il n’y a jamais une fumée sans feu, Tlemçani a fait des publications sur son compte officiel Instagram, faisant allusion de son choix d’opter pour les Fennecs. Une où on le voit porter le drapeau de l’Algérie, et l’autre en compagnie de Rayane Ait-Nouri, qui a fraichement changé sa nationalité sportive, en passant de la française à l’algérienne.

Une information confirmée par Hafid Derradji. « Grâce à Dieu d’abord, et aux hommes après, le jeune gardien de but de Chelsea Sami Tlemçani a changé sa nationalité sportive. Il a été déjà sélectionné dans les jeunes catégories de la sélection marocaine, mais il a décidé de représenter l’Algérie (…) Son père Farouk, qui est un ami, a joué un grand rôle dans le choix de son fils. Il m’a exprimé sa grande joie de voir son fils porter le maillot des Verts ». A-t-il écrit sur son compte facebook.

La story Instagram posté il y’a quelques instants par Sami Tlemcani, gardien U21 au Chelsea FC ! 👀 Futur convocation avec les U23 🇩🇿 ou simple hasard ? 🤔 pic.twitter.com/OgWbTL605O — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) February 27, 2023

بفضل الله ثم الرجال تم تغيير الجنسية الرياضية للحارس الواعد سامي تلمساني المحترف في نادي تشلسي الذي سبق له اللعب في المنتخب المغربي للشبان قبل أن يختار تمثيل الخضر 🇩🇿

سامي تلمساني يبلغ من العمر 19 سنة ، كان لوالده الصديق (فاروق) دور كبير في إقناع إبنه بتمثيل الجزائر 🇩🇿 pic.twitter.com/qDfVeMWnHI — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) February 27, 2023

Sera-t-il retenu en EN U23 pour la double-confrontation face à l’Ethiopie ?

Sami Tlemçani est éligible pour l’Algérie. Aux dernières nouvelles, il pourrait être retenu par le sélectionneur national U23 pour la double-confrontation face à l’Ethiopie, dans le cadre des éliminatoires pour la CAN-2023 U23.

Né le 21 juillet 2004 en France d’un père algérien et d’une mère marocaine, Sami Tlemçani est un gardien de but doté d’un grand gabarit (1.95m), qui évolue à Chelsea depuis 2020. Il jouit d’un énorme potentiel et les observateurs lui prédisent un avenir prometteur.

En 2021, il avait opté pour le Maroc, après avoir été convoqué par l’ex-sélectionneur Vahid Halilhodzic. Mais le jeune portier de 18 ans a changé d’avis en décidant de représenter l’Algérie sur le niveau international. Il avait déclaré à l’époque qu’il est content de représenter le pays de sa mère et qu’il fier de son choix. De quoi susciter les doutes quant à ce revirement de situation..