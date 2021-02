Un jeune du hirak arrêté pour avoir fait un live

La police d’El Kanatara de la wilaya de Biskra a procédé à l’arrestation, d’un jeune activiste du Hirak populaire, pour avoir fait un live sur son compte Facebook.

Il s’agit de Mehdi Aloui, ce jeune algérien, a été arrêté par la police de Biskra après avoir publié un live, ou il a expliqué qu’il a reçu un ordre de paiement d’une amende de 50 000 Da avec un délai de 30 jours, qu’il n’a pas pu, faute de manques de moyens.

Dans la même vidéo, l’activiste a également parlé de la situation difficile et misérable que, vit la jeunesse algérienne à travers le territoire national, dénonçant les pratiques de certaines responsables, » Je n’arrive pas à dormir, je me demande est ce que ces gens vivent avec nous, je ne comprends pas cet acharnement contre moi, qu’est-ce que ces gens veulent de nous ?, nous on est simplement des jeunes pauvres chômeurs qui sortent manifester et réclamer une meilleure vie sociale est digne d’un Algérien ».



Un autre activiste condamné à de la prison à Boumerdes

Dans la wilaya de Boumerdes, le verdict est tombé aujourd’hui, le 10 Février 2021, dans le procès en appel de Sohaib Chaouchi.

En effet, le juge a prononcé une condamnation à 2 mois de prison ferme.

Le parquet avait requis l’aggravation de la condamnation prononcée en première instance à l’encontre de Sohaib Chaouchi lors de son procès en appel ce 3 Février 2021, après les renvois du 2 Décembre et 30 Décembre 2020 à la cour de Boumerdes.

L’activiste Sohaib Chaouchi est poursuivi pour incitation à attroupement non armé, attroupement, et atteinte à la personne du président de la République par des publications Facebook.