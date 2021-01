Un jeune algérien invente un dispositif médical révolutionnaire

Razik Chikhi, un infirmier et inventeur, a mis au point un dispositif d’irrigation en chirurgie endoscopique, cette invention 100% algérienne, a été déposée en vue de l’obtention du brevet.

Razik Chikhi est un jeune infirmier de 37 ans, natif de la wilaya de Béjaia, qui avait travaillé pendant plusieurs années au sein des services hospitaliers de l’ANP, avant de rejoindre le secteur privé où il va travailler dans le domaine des appareillages.

Une invention révolutionnaire

Cette invention purement algérienne, qui consiste en un « dispositif d’irrigation de la chirurgie endoscopique, muni d’une poche de stockage de solutés médicalisés stérile intérieur/extérieur », va permettre “une alimentation continue” » selon ce qu’a déclaré l’inventeur de ce dispositif à nos confrères du quotidien Liberté.

C’est à la suite de l’expérience que le jeune paramédical a eu dans les hôpitaux de l’ANP, et dans le domaine des appareillage du secteur privé, qu’il a procédé à la mise au point de ce dispositif qui devrait « révolutionner le monde de la médecine ».

Cette invention destinée pour la chirurgie endoscopique, pourrait également servir dans la chirurgie gynécologique et urologique, notamment dans la résection des fibromes, polypes, malformations utérines (cloison), en ce qui concerne la gynécologie, mais aussi dans la résection des tumeurs de la vessie, adénomes de la prostate, dans le cadre de l’urologie.

La chirurgie arthroscopique sera aussi gagnante de cette invention, vu que cette dernière va aider dans “la coiffe des rotateurs, la réparation des tendons de la coiffe, acromioplastie, ligamentoplastie, etc » selon Razik Chikhi.

Une invention ingénieuse

Ce dispositif « protège la pompe d’éventuels endommagements grâce à son raccordement définitif dans la poche de stockage jusqu’à la fin de l’intervention, cette dernière assure alors une irrigation permanente, ce qui permet une meilleure distension et une meilleure visibilité pour faciliter le geste opératoire ».

Tout cela va aider grandement à “réaliser un geste opératoire confortable, rapide et sans difficulté, avec l’usage d’un minimum de solutés, mais également à écourter la durée des interventions chirurgicales d’une façon significative et à éviter les risques d’anesthésie ». Cette invention va donc permettre de pallier plusieurs inconvénients rencontrés dans les diverses chirurgies citées plus haut.

L’air qui s’introduisait dans l’ancien système était “une contrainte majeure pour les opérateurs qui sont dans l’obligation de suspendre leur intervention », ce qui retardait les opérations de plusieurs heures, un problème qui sera réglé avec le dispositif de Razik Chikhi dont l’alimentation de façon continue des solutés empêche l’air de s’introduire dans la tubulure.

Le jeune inventeur attend toujours son brevet d’invention et la réponse du conseil scientifique qui va vérifier que ce dispositif ingénieux d’irrigation en chirurgie endoscopique n’a pas fait l’objet de dépôt à travers le monde.