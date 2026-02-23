Un jeu pour enfant « hautement toxiques » : Zebdi tire la sonnette d’alarme

Après plusieurs rappels massifs en Europe et en Océanie, Mustapha Zebdi, président de l’Association algérienne de protection et d’orientation du consommateur et de son environnement (APOCE), relaie une mise en garde sérieuse concernant certains produits de sable coloré pour enfants. En cause : la présence de fibres d’amiante hautement toxiques.

C’est le jouet sensoriel phare des chambres d’enfants : le sable cinétique, souvent appelé « sable magique« . Pourtant, derrière ses couleurs vives et sa texture malléable se cache peut-être un danger invisible. Dans une publication récente, Mustapha Zebdi, a averti les parents sur la détection de fibres d’amiante dans des échantillons de ce produit à travers le monde.

Cette alerte fait écho à un scandale qui prend de l’ampleur depuis l’automne 2025. Parti d’Australie et de Nouvelle-Zélande, le phénomène touche désormais de plein fouet l’Europe, notamment les Pays-Bas, où des analyses en laboratoire ont révélé que près de la moitié des échantillons testés contenaient de l’amiante.

Pourquoi l’amiante est-elle présente dans du sable magique ?

L’amiante n’est pas un additif volontaire, mais une contamination d’origine géologique. Ces produits, majoritairement fabriqués en Chine, utilisent du sable naturel ou des minéraux (comme le talc ou la stéatite) qui peuvent être extraits de carrières situées à proximité de gisements d’amiante.

Les risques : une menace à long terme

L’amiante est classée comme cancérogène avéré. Le danger réside dans l’inhalation des poussières fines :

Maladies respiratoires : Les fibres s’installent dans les poumons , provoquant des inflammations.

, provoquant des inflammations. Cancers : Une exposition, même minime mais répétée, augmente le risque de mésothéliome (cancer de la plèvre) ou de cancer du poumon à l’âge adulte.

(cancer de la plèvre) ou de cancer du poumon à l’âge adulte. La vulnérabilité des enfants : Étant en pleine croissance et manipulant le sable très près de leur visage, les enfants sont les premiers exposés.

Plateformes d’e-commerce : le maillon faible

L’enquête internationale pointe particulièrement du doigt les produits achetés sur les grandes plateformes de vente en ligne. Ces circuits échappent parfois aux contrôles rigoureux imposés aux jouets vendus dans les magasins physiques spécialisés.

« Il est impératif de vérifier la source des jouets et de suivre les alertes des autorités de régulation locales », insiste Mustapha Zebdi dans son message adressé aux parents.

Que faire si vous possédez ce produit ?

Si vous avez acheté du sable « magique » ou coloré récemment, voici les recommandations de prudence :

Cesser l’utilisation immédiatement : Ne laissez plus vos enfants manipuler le sable en attendant des clarifications sur le lot concerné.

Vérifier la provenance : Redoublez de vigilance si le produit a été commandé sur une plateforme de vente internationale sans certification claire.

Ne pas jeter n’importe où : Si une contamination est confirmée, le sable doit être traité comme un déchet dangereux pour éviter la dispersion des fibres dans l’air.

