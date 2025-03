Un invité surprise de Petkovic pour les deux matchs face au Botswana et au Mozambique

La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé ce lundi la convocation de Sohaïb Naïr, défenseur de l’EA Guingamp, pour rejoindre l’équipe nationale d’Algérie. Le joueur de 22 ans, initialement présent dans la liste élargie, intègre finalement l’effectif des Verts pour le rassemblement de mars.

Cette convocation fait suite à la probable indisponibilité de Rayan Aït-Nouri, sorti sur blessure lors du match Wolverhampton-Southampton en Premier League. Bien que ce ne soit pas un remplacement poste pour poste, le sélectionneur Vladimir Petkovic compte sur la polyvalence de Ramy Bensebaïni pour pallier cette absence.

Le jeune défenseur central rejoint donc les Fennecs pour les deux prochaines rencontres : contre le Botswana le 21 mars à Francistown et face au Mozambique le 25 mars à Tizi-Ouzou, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde-2026. Il est attendu au Centre technique national de Sidi Moussa pour sa première sélection avec les Verts. Cette opportunité lui permettra de démontrer ses qualités et de confirmer ses performances remarquables avec Guingamp.

Qui est Sohaïb Naïr ?

Né le 23 avril 2002 à Saint-Denis, en France, Sohaïb Naïr a commencé à jouer au football au club Montfermeil. Ensuite, il a rejoint le FC Toulouse, où il a poursuivi sa formation. Mais comme il n’avait pas eu la chance de jouer en équipe séniore, vu la rude concurrence qui existe dans son poste, il a fini par rejoindre l’EA Guingamp en 2023.

Pour sa deuxième saison avec l’EAG, le joueur franco-algérien monte en puissance. En effet, il enchaine les bonnes performances en Ligue 2 et s’est imposé comme un élément incontournable au sein de son équipe. Il compte 24 matchs dans les jambes, avec un but et une passe décisive, entre la Ligue 2 et la Coupe de France.

De bonnes performances qui ont suscité l’admiration du sélectionneur national Vladimir Petkovic. Ce dernier, n’a pas hésité à la convoquer pour le prochain rassemblement des Verts et le voir ainsi à l’œuvre.

Défenseur central de métier et doté d’un grand gabarit (1m86), Sohaïb Naïr est capable d’être une bonne solution en défense, qui demeure le maillon faible de l’équipe d’Algérie depuis quelques mois. Reste à savoir maintenant s’il aura la chance de jouer des prochains matchs face au Botswana et au Mozambique.