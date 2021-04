France : Un internaute algérien piège un journal français

Un internaute d’origine algérienne a piégé le journal français Valeurs Actuelles, en se faisant passer pour un enseignant, victime de menaces par ses élèves musulmans.

Connu pour son orientation vers le mouvement d’extrême droite, le journal français a été pris au piège par un internaute algérien. En effet, ce dernier s’est fait passer pour un professeur d’histoire géographie enseignant au sein d’un lycée de la ville de Strasbourg. Le faux-professeur est ainsi parvenu à faire croire à l’effectif rédactionnel du journal qu’il est constamment menacé par ses élèves, qui sont de confession musulmane et prêtant allégeance à « shab l’baroud wa l’carabina ».

Le journaliste du quotidien français, sans avoir pris le temps de vérifier et de se renseigner sur la crédibilité de l’information, a directement interprété cela comme une preuve irréfutable de la montée en flèche de l’islamisme radical sur le territoire français, pensant avoir découvert l’existence d’un réseau islamiste, alors qu’il s’agit des paroles d’une chanson algérienne de raï, très populaire dans son genre, écrite et composée en premier lieu par Houari Hannani pour la Guerre de Libération algérienne, avant d’être reprise par Cheb Khaled.

Un piège minutieusement planifié

L’internaute a d’abord utilisé un ancien compte twitter, qu’il a nommé « Morad M », sur lequel il a pu se fabriquer une fausse biographie, avant de commencer à partager un faux témoignage, ce dernier indiquant que les élèves de sa classe refusent même d’évoquer le sujet de la shoah, et exclure l’utilisation du gel hydroalcoolique, estimant ce dernier impur et interdit à des musulmans. Le pseudonyme de l’artisan de ces fake news sur twitter « Malik Milka », a lancé cette vague de fausses informations dans le but de démontrer la puissance et l’impact que peut avoir une désinformation sur les musulmans, principalement en France, au niveau des réseaux sociaux.