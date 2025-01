Un international algérien victime de racisme en Italie

Le championnat italien est réputé pour son racisme envers les footballeurs de peau noire. C’est au tour d’un joueur algérien d’être victime « des cris de singes » lors d’un match de la Série B.

Il s’agit du latéral droit du SSC Bari, Mehdi Dorval. Ce dernier, a fait le déplacement avec son équipe pour aller défier Reggiana, pour le compte de la 21ᵉ journée de la Série B. Aligné parmi le onze de départ, il a passé un sale après-midi.

En effet, les supporters locaux ont commencé à lancer « des cris de singes » visant l’international algérien U23, qui a le teint un peu foncé. Certes, le joueur a fait la sourde oreille, mais l’arbitre ayant officié le match a dû interrompre la partie pour une durée de sept minutes.

Le natif de Paris a eu le soutien de ses coéquipiers mais aussi celui des joueurs de l’équipe adverse. Mais, visiblement, il n’a été guère affecté. Et pour preuve, il a joué l’intégralité du match et a réussi à livrer une bonne performance, ce qui lui a valu une bonne note de 7,2/10 par le site spécialisé « Sofascore ».

Né le 9 février 2001 à Paris, Mehdi Dorval a été déja sélectionné en EN U23. Il fait partie de la liste élargie du sélectionneur national Vladimir Petkovic, mais il n’a pas encore eu la chance de célébrer sa première convocation che les Verts, vu la rude concurrence qui existe dans son poste.

Bruttissimo episodio di razzismo nel pomeriggio di Serie B. Nel corso del primo tempo di Reggiana-Bari, l’arbitro Prontera ha dovuto interrompere il gioco a causa di alcuni insulti razzisti rivolti a Mehdi #Dorval, difensore del Bari. La gara è rimasta ferma per circa 8 minuti,… pic.twitter.com/woIjgaLcaA — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) January 12, 2025

Le club de Dorval réagi

Il faut dire que l’incident n’est pas passé inaperçu du club pensionnaire de Mehdi Dorval, le SSC Bari. Ce dernier, a réagi dans la foulée, via un communiqué officiel, pour dénoncer le racisme dont a été victime son joueur.

« Il y a des choses qui n’ont rien à voir avec le football et le sport. C’est inadmissible d’entendre encore des insultes xénophobes et racistes envers des sportifs, souvent très jeunes. Nous sommes solidaires avec notre Mehdi et avec quiconque, se trouve encore amené à subir des insultes discriminatoires liées à la couleur de sa peau, à sa religion, à son sexe ou à son orientation sexuelle », a écrit le club italien, dans lequel a déjà évolué un ex-international algérien, en l’occurrence Abdelkader Ghezzal.

Le championnat italien a une fois de plus écorné sa réputation. Même les grandes stars du football mondial n’ont pas été épargnées par le racisme en Italie. On cite notamment Samuel Eto’o et Mario Balotelli.