Un international algérien U20 songe à jouer pour le Maroc

International algérien U20, Hussayn Touati n’écarte pas l’éventualité de jouer pour le Maroc, pays d’origine de son père. Il se dit fier de représenter les Lions de l’Atlas s’il recevra une convocation.

Hussayn Touati est un jeune attaquant de 21 ans. Issu d’une très bonne formation en France entre l’Olympique Lyonnais et le PSG, il est allé monnayer son talent en Suisse l’été passé, en optant pour le FC Servette, une équipe avec laquelle il a réalisé une bonne saison.

Né en France d’un père marocain et d’une mère algérienne, il dispose de la triple nationalité. En décembre 2020, il a été convoqué en sélection nationale algérienne U20 et a répondu favorablement à l’appel. Mais il n’était pas allé jusqu’au terme du stage en raison d’une blessure.

Depuis, il n’a reçu aucune convocation. Dans une déclaration accordée à « Foot Mercato », le jeune attaquant n’écarte pas l’éventualité de représenter le Maroc s’il recevra une convocation de la part du pays d’origine de son père.

«La CAN est un rêve, un objectif à terme. J’ai eu une première expérience avec l’Algérie, c’était une fierté et une forme de reconnaissance pour mon travail. Si le Maroc m’appelle, ce sera également une fierté, car c’est vrai que c’est mon père qui m’a donné cette passion pour le football». A-t-il déclaré.

Auteur de 14 matchs (2 buts, 2 passes décisives) en professionnel, l’ailier gaucher (qui évolue sur le couloir droit) de 21 ans a donc brillé avec la réserve du club (16 matches, 11 buts, 8 passes décisives). Les observateurs lui prédisent un avenir prometteur vu l’énorme potentiel dont il jouit.

2 autres saisons en Suisse pour progresser

Auteur d’une bonne saison, notamment avec l’équipe réserve, Hussayn Touati a eu droit à un nouveau contrat avec le FC Servette. Encore deux saisons d’apprentissage pour le jeune attaquant avant de prétendre à rejoindre un autre championnat européen plus huppé.

« C’est une fierté. On a beaucoup travaillé pour ça. Ça vient récompenser mes années de sacrifice. Mes passages à l’OL et au PSG m’ont amené à ça (…) Il y a cette peur de l’échec, mais je n’ai jamais lâché. J’avais un préparateur physique. Je savais que j’étais en mission. J’ai moins de pression désormais ». A-t-il ajouté.

Enfin, Hussayn Touati se dit déterminé de s’imposer en équipe pro lors du prochain exercice. «Le Servette FC jouera la Coupe d’Europe. On est très content et on veut garder cette 2e place. Moi, je me concentre pleinement sur la saison prochaine déjà. M’imposer dans l’équipe en tant que titulaire, car je n’ai fait que des entrées pour l’instant ».