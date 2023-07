Un international algérien recale sèchement le MC Alger

Annoncé au MC Alger, Sofiane Feghouli n’est guère emballé à l’idée de tenter une nouvelle expérience en championnat algérien. Il se dit surpris et étonné par les rumeurs balancées sur les réseaux sociaux.

Le Mouloudia d’Alger, dont le propriétaire est l’une des sociétés les plus riches en Afrique, la Sonatrach en l’occurrence, se permet à recruter des internationaux algériens en fin de carrière avec des salaires faramineux lors de ce mercato estival. Ayant engagé Djamel Benlamri et convoité Youcef Belaïli, le Doyen aurait ciblé Sofiane Feghouli.

Mais les rumeurs balancées sur les réseaux sociaux ont fait réagir l’ex-capitaine de la sélection nationale. « Je ne suis en négociations avec aucun club algérien. Ça ne m’intéresse pas de jouer en Algérie. Je suis encore sous contrat avec mon club pensionnaire ». S’est-il confié pour un quotidien sportif algérien.

« J’ignore qui a balancé cette rumeur. Je vous remercie de m’avoir donné l’occasion pour la démentir ». A-t-il ajouté. Voilà ce qui est désormais clair, net et précis.

« Soso » concentré sur la préparation d’intersaison avec son équipe

Par ailleurs, et dans une interview accordée à beIN Sports Türkiye, Sofiane Feghouli parle du déroulement de la préparation d’intersaison avec son équipe Karagümrük.

« Nous sommes en stage dans une très belle installation. La préparation se déroule dans de très bonnes conditions. Le programme effectué pour augmenter la qualité physique est très important ». Dira-t-il d’emblée.

Et d’ajouter : « Notre entraineur Alparslan Erdem est aussi un nom que nous connaissons. Je lui souhaite bonne chance. Nous devons l’aider à accomplir convenablement sa mission, notamment nous, les joueurs expérimentés. Notre coach est très ambitieux et volontaire ».

Enfin, l’international algérien se dit optimiste pour l’avenir de son équipe. « Si nous pouvions rester avec cette équipe pendant plus d’un an, nous pourrions gagner beaucoup plus de trophées ».