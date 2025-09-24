Un international algérien nouveau coéquipier de Neymar au Brésil

Billal Brahimi, ancien joueur de l’OGC Nice, vient de signer un contrat d’une saison avec le mythique FC Santos au Brésil. À 25 ans, l’international algérien devient le deuxième Fennec à tenter sa chance dans le championnat brésilien, après Islam Slimani qui avait rejoint Coritiba en 2023.

Ce transfert surprenant marque un tournant dans la carrière du milieu offensif, qui a jusqu’ici évolué exclusivement en Europe. Son parcours l’a mené à travers l’Angleterre (Middlesbrough), la France (Le Mans, Reims, Angers, Brest, Nice) et la Belgique (Saint-Trond).

Un nouveau défi pour Brahimi au Brésil

Le timing de son arrivée représente un défi particulier : Santos occupe actuellement la 14e place du championnat brésilien, à seulement 4 points de la zone de relégation, alors que la saison est déjà bien avancée (24 journées sur 38). Néanmoins, Brahimi dispose d’un avantage : ayant participé à la préparation d’intersaison avec Nice, il arrive en bonne condition physique, un atout qui pourrait faciliter son adaptation dans le football brésilien.

Cette nouvelle aventure sera particulièrement scrutée, tant par les observateurs que par les supporters, curieux de voir comment le joueur algérien s’adaptera au style de jeu sud-américain.

Brahimi, deuxième Algérien à jouer au Brésil

Billal Brahimi vient d’écrire une nouvelle page de l’histoire du football algérien en devenant le deuxième joueur de son pays à rejoindre le championnat brésilien. Cette signature intervient dans la continuité du passage remarqué d’Islam Slimani à Coritiba en 2023, où l’attaquant avait inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives en 11 apparitions.

Pour l’international algérien, ce transfert représente bien plus qu’un simple changement de club. C’est l’opportunité de se mesurer à l’un des championnats les plus techniques au monde, reconnu pour son style de jeu unique et son ambiance électrique dans les stades. Le Brasileirão pourrait ainsi servir de tremplin pour Brahimi, qui cherche à donner un nouveau souffle à sa carrière internationale.

Mieux, il va côtoyer la star du football brésilien, Neymar, qui évolue à Santos depuis l’été dernier. Il va aussi endosser les couleurs du club formateur du roi Pelé.

Malgré la forte concurrence qui l’attend dans son nouveau club, Brahimi dispose des qualités techniques nécessaires pour s’imposer. Son potentiel de progression et sa détermination à réussir dans ce nouveau défi pourraient rapidement faire de lui un élément clé de son équipe, perpétuant ainsi la présence algérienne dans le football brésilien.

