Un international algérien envisage de changer sa nationalité sportive

International algérien U23, Rafik Belghali attend désespérément un appel de Vladimir Petkovic en sélection nationale A. Mais il ne ferme pas la porte à son pays natal, la Belgique.

En équipe d’Algérie, les places sont chères, très chères même. Certains joueurs rêvent de porter le maillot de la sélection national et attendent désespérément une convocation pour représenter les Verts. Comme c’est le cas de Rafik Belghali.

Né en Belgique de parents algériens, le latéral droit de KV Malines (23 ans) a opté pour l’Algérie et compte trois sélections en équipe d’Algérie U23. Il n’a pas caché sa grande ambition de représenter son pays d’origine sur le niveau international pour la suite de sa carrière et le moins que l’on puisse dire, il lance un appel du pied à Vladimir Petkovic.

« Je pensais avoir une chance en juin, mais finalement je n’ai pas été sélectionné », confie-t-il, déçu. « J’espère qu’on me contactera prochainement car il n’y en a pas vraiment eu depuis ma sélection en U23. Ils savent que je joue ici, mais peut-être que pour eux, c’est juste le KV Malines. », dira-t-il, dans une interview accordée au média GVA Sport.

Belghali ne ferme pas la porte à la Belgique

Rafik Belghali est toujours éligible pour la Belgique. Ainsi, il ne ferme pas la porte à son pays natal dans le cas où il n’y aura aucun contact avec la Fédération algérienne de football à l’avenir.

« Non, je ne suis pas fermé à la Belgique. On voit qu’il n’y a pas énormément d’options au poste d’arrière droit. J’y ai déjà souvent pensé, même si l’Algérie reste ma préférence. », a-t-il indiqué.

Malgré cette ouverture, l’ambition de représenter les Fennecs reste intacte pour le natif de Leuven. « L’Algérie est l’un de mes principaux objectifs, avec la Coupe du monde et la Coupe d’Afrique », affirme-t-il avec conviction.

Né le 7 juin 2002 à Louvain en Belgique, Rafik Belghali est un latéral droit de métier doté d’un grand gabarit (1m86). Il a commencé à jouer au football avec le club Saint-Trond VV et a fait une période de sa formation au grand club néerlandais PSV Eindhoven. Il a évolué au KV Malines depuis 2023. Cette saison, il a joué 38 matchs, toutes compétitions confondues, et compte un but et deux passes décisives.