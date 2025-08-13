Un institut de beauté détourné en réseau de prostitution : 11 femmes arrêtées à Alger

Onze femmes soupçonnées d’appartenir à un réseau de prostitution ont été placées en détention provisoire. Le juge du tribunal correctionnel de Bir Mourad Rais a ordonné leur incarcération à la prison d’El Koléa. Elles géraient ce réseau sous la couverture d’un salon de beauté et de massage à Ben Aknoun.

Suite à une descente de police, onze femmes ont été arrêtées à Alger dans un salon de massage soupçonné d’abriter des activités de prostitution. Le juge du tribunal de Bir Morad Rais a ordonné leur placement en détention provisoire. Les accusées sont originaires de différentes wilayas du pays.

Un réseau de prostitution tombe à Alger

L’Affaire a éclaté après que les forces de l’ordre ont fait une descente dans un centre de soins corporels soupçonné d’abriter des activités de prostitution. Onze femmes, originaires de différentes wilayas, travaillant au sein de l’établissement, ont été arrêtées.

Suite à une perquisition des lieux, les enquêteurs ont mis la main sur près de 100 millions de centimes et ont découvert une importante quantité de pilules contraceptives et d’autres produits servant à alimenter l’activité de ce réseau. Les investigations ont également révélé que ce groupe utilisait Snapchat pour promouvoir ses services en contrepartie de sommes allant jusqu’à 8 000 dinars.

À l’issue de leur comparution, les accusées, âgées de 20 à 40 ans, ont été placées en détention provisoire. La propriétaire de l’institut de beauté est toujours en fuite. Par ailleurs, six autres hommes, accusés d’avoir créé un lieu de prostitution, ont été placés sous contrôle judiciaire. Leur procès a été reporté au 27 août 2025.

Trois condamnations après une agression violente d’un chauffeur VTC à Alger

La Cour d’Alger vient de rendre son verdict dans une affaire d’agression violente visant un chauffeur VTC. Trois individus ont été condamnés : une jeune femme écope d’un an de prison ferme, tandis que ses deux complices sont condamnés à trois ans ferme chacun.

Les faits se sont déroulés lors d’une course entre la place Audin et Ouled Fayet. À l’arrivée, le chauffeur a été brutalement agressé par trois hommes armés de couteaux qui l’ont extrait de force de son véhicule avant de lui voler sa voiture et son téléphone portable.

Lors du procès, les versions des accusés se sont révélées contradictoires. Le principal accusé a reconnu les coups mais a nié l’intention de vol, évoquant un motif de jalousie. Ses complices ont prétendu être simplement venus en aide après un prétendu accident avec un barrage de police.

Cette affaire met en lumière la vulnérabilité croissante des chauffeurs VTC dans la capitale algérienne, où l’utilisation des applications de transport connaît une forte expansion. Par ces condamnations sévères, la justice algérienne entend envoyer un message fort pour dissuader ce type d’agressions qui inquiètent la profession.

