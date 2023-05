Un ingénieur algérien développe un drone fonctionnant avec l’intelligence artificielle

Nassim Saad Allah, un ingénieur algérien, a réussi à créer un drone fonctionnant avec la technologie de l’intelligence artificielle. Cette innovation est une première en Algérie. Contrairement aux drones conventionnels, celui-ci n’a pas besoin d’être piloté manuellement. Il utilise plutôt l’IA pour comprendre son environnement et s’adapter en conséquence.

Le projet a été développé sur une période de 4 ans et a nécessité des matériaux basiques pour sa réalisation. Le jeune ingénieur a notamment bénéficié de l’aide du Centre de recherche sur l’information scientifique et technique, CERIST. Il a aussi partagé son travail dans de nombreuses revues scientifiques de grandes universités mondiales.

Le jeune ingénieur aspire maintenant à créer sa propre entreprise et à diffuser sa technologie innovante dans plusieurs pays. L’objectif ultime est de rendre cette technologie accessible pour faciliter le quotidien des citoyens algériens.

Ministre des Startups algérien : l’Algérie est capable de développer des drones

Le ministre algérien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Yacine El Mahdi Oualid, a déclaré jeudi que l’Algérie dispose d’un grand potentiel pour développer des drones à usage agricole et pour la gestion des catastrophes naturelles.

Il a souligné que de nombreux jeunes innovateurs et start-up algériens ont déjà conçu des prototypes de drones et a appelé à soutenir davantage ces efforts pour faciliter la transition vers la production et la commercialisation de ces technologies.

Le ministre a également rappelé que des textes réglementaires ont récemment été publiés pour régir le domaine des drones en Algérie. Cette journée d’étude sur les drones visait à mettre en valeur les compétences des innovateurs et des start-up algériens et à les aider à concrétiser leurs projets en les informant sur la réglementation en vigueur et en leur apportant un soutien financier si nécessaire.