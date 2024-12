Un influenceur perd 50k abonnés : les Algériens boycottent après une pub pour les paris sportifs

Sidahmed Belhacene, un influenceur algérien résidant aux États-Unis, est au cœur d’une vive controverse après avoir fait la promotion des paris sportifs en ligne via l’application 1xBet. Cette publicité a suscité une indignation massive en Algérie, où les jeux d’argent sont non seulement illégaux, mais également considérés comme contraires aux principes islamiques et aux valeurs sociales.

Une vague de désabonnements massive et des accusations lourdes

En partageant des codes promotionnels pour 1xBet et en incitant ses abonnés algériens à participer à ces jeux en ligne, Sidahmed Belhacene a provoqué une colère généralisée sur les réseaux sociaux. L’indignation a été telle que l’influenceur a perdu plus de 50 000 abonnés en seulement quelques heures. Les internautes l’accusent de :

Promouvoir des pratiques illégales et contraires à l’éthique religieuse et sociale.

Inciter à l'addiction aux jeux d'argent, connue pour ses conséquences dévastatrices sur les familles et les finances des ménages.

Porter atteinte aux valeurs fondamentales de la société algérienne.

Plutôt que de présenter des excuses, Sidahmed Belhacene a choisi de répondre par des attaques virulentes envers ses détracteurs. Dans une story publiée sur Instagram, il a refusé catégoriquement de s’excuser, qualifiant les internautes de « faciles à manipuler ». Il a également persisté dans la promotion de la plateforme, en multipliant les publicités pour les paris sportifs.

Un appel à l’intervention des autorités

La polémique a pris une ampleur nationale, avec de nombreuses voix appelant à l’intervention des autorités algériennes pour mettre fin à la promotion des jeux d’argent en ligne. Sur les réseaux sociaux, des citoyens interpellent la police nationale, le ministère de la Défense nationale et même la présidence de la République pour qu’ils agissent contre ces influenceurs et les plateformes comme 1xBet.

Un communiqué largement partagé rappelle que, selon l’article 168 du code pénal algérien, la promotion ou la vente de loteries et jeux d’argent non autorisés est passible d’une peine de prison allant de 1 à 3 mois, assortie d’une amende allant de 500 à 5 000 dinars. Les internautes demandent une application stricte de cette loi pour dissuader les influenceurs de promouvoir de telles pratiques.

Un problème plus large : l’essor incontrôlé des casinos en ligne

Le cas de Sidahmed Belhacene s’inscrit dans un contexte plus large marqué par l’essor des casinos en ligne en Algérie, avec 1xBet comme principal acteur. Ces plateformes, facilitées par des systèmes de paiement locaux comme BaridiMob, séduisent de plus en plus de jeunes Algériens. Cependant, elles posent de graves problèmes sociaux, notamment l’endettement des joueurs et la détérioration des relations familiales.

Des témoignages récents font état de familles ruinées et de joueurs pris dans une spirale d’addiction. L’absence de régulation permet à ces plateformes de prospérer malgré leur illégalité, exposant même des mineurs à des risques considérables. « Il y a des enfants de 16 ans qui jouent, et les agents ferment les yeux tant qu’ils touchent leur commission », dénonce un internaute.

Un danger pour la société algérienne

L’affaire Sidahmed Belhacene met en lumière les dangers d’une utilisation irresponsable des réseaux sociaux et les impacts des publicités non éthiques. Alors que les signalements contre ses comptes continuent de se multiplier, beaucoup espèrent que les autorités prendront des mesures décisives pour encadrer ce type de contenu et protéger les jeunes générations.

Cette controverse souligne l’urgence d’une réglementation stricte pour limiter l’accès aux casinos en ligne et sensibiliser la population aux dangers des jeux d’argent. Sans intervention rapide, cette pratique pourrait devenir un véritable fléau national, affectant non seulement les joueurs, mais aussi la cohésion sociale dans son ensemble.