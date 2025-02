Un influenceur algérien arrêté pour « incitation à la débauche » sur TikTok

Les réseaux sociaux sont devenus un espace de liberté d’expression, mais aussi un terrain propice aux dérives. Depuis plusieurs années, des vidéos à caractère obscène se multiplient sur des plateformes comme TikTok. Exposant un large public, y compris des mineurs, à des contenus inappropriés. Dernièrement, une personne active sur les réseaux sociaux a été interpellée à Alger pour des faits graves. À savoir, l’atteinte à la pudeur et l’incitation à la débauche en ligne.

En effet, les services de sécurité de la wilaya d’Alger, représentés par la 7ᵉ sûreté urbaine, relevant de la sûreté de la circonscription administrative de El Harrach, ont procédé à l’arrestation d’un individu connu sous le pseudonyme « K. Q ». Ce dernier est accusé de comportements indécents sur les réseaux sociaux. Son interpellation fait suite à la diffusion d’une vidéo où il tenait des propos inappropriés et adoptait un comportement jugé immoral lors d’un direct.

🟢 À LIRE AUSSI : Falsification de documents de véhicules : 47 responsables municipaux et employés impliqués

Après la diffusion de ces images, les forces de l’ordre ont immédiatement ouvert une enquête. En coordination avec la justice, les policiers ont rapidement identifié et localisé le suspect. L’opération a abouti à son arrestation et à la saisie de ses téléphones portables, utilisés pour commettre ces actes.

Dérives sur TikTok en Algérie : un phénomène qui ne cesse de croître et qui sera sévèrement puni

Ce type de dérapage devient de plus en plus fréquent. Des influenceurs, en quête de buzz, dépassent les limites de la décence pour attirer un maximum de vues et de réactions. TikTok et d’autres plateformes sont particulièrement touchées par ce phénomène, où des contenus inappropriés circulent sans véritable contrôle.

Le problème est d’autant plus alarmant que ces vidéos sont accessibles aux jeunes, souvent sans filtre ni protection. De nombreux enfants et adolescents se retrouvent exposés à des scènes choquantes, ce qui peut avoir un impact sur leur développement et leur perception des normes sociales.

🟢 À LIRE AUSSI : Cette huile capillaire à 20 000 DA n’est en réalité qu’une « huile de table » : L’APOCE dénonce

Face à cette montée des dérives numériques, les autorités multiplient les actions pour lutter contre ces comportements. La justice applique désormais des peines sévères contre les auteurs de contenus attentatoires à la pudeur et à la moralité publique.

En somme, le suspect arrêté à Alger a été présenté devant le parquet, où il devra répondre de ses actes. Son dossier a été instruit selon les procédures légales en vigueur.

🟢 À LIRE AUSSI : Indice de criminalité 2025 : où en est la sécurité en Algérie ?