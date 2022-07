Un incident interrompt la cérémonie d’ouverture du Festival de Timgad

Tous les yeux étaient rivés hier soir sur Batna, où devait se tenir la cérémonie d’ouverture de la 42ᵉ édition du Festival international de Timgad. Cependant, une panne technique est survenue entraînant l’arrêt subit de la cérémonie.

Une panne technique a causé l’arrêt de la cérémonie d’ouverture de la 42ᵉ édition du Festival international de Timgad hier soir. Dans une déclaration accordée à l’APS, le commissaire du festival, Youcef Boukhentache, est revenu sur ce fâcheux incident. Expliquant que « tous les efforts seront déployés pour déterminer la cause de cette panne ».

En effet, d’après lui, il faut déterminer si la panne réside dans les équipements numériques ou si elle est en lien avec l’alimentation en électricité. Et ce, en vue de reprendre le festival dans sa 2e soirée.

D’ailleurs, Youcef Boukhentache n’a pas manqué de souligné le fait que « les préparatifs pour cette nouvelle édition avaient débuté depuis le mois du Ramadan ». Et qu’ « ils étaient optimistes quant à sa réussite ».

De son côté, « la cellule de la communication de la direction de distribution de l’électricité et du gaz (Imtiyaz Batna) a assuré qu’aucune coupure de courant électrique ne s’est produite à Timgad ». Notant que « toutes les précautions indispensables avaient été prises de ce côté ».

Pour rappel, la 42ᵉ édition du Festival international de Timgad intervient après deux ans d’absence à cause de la pandémie de la Covid-19. Et ce, en marge de la célébration du 60ᵉ anniversaire de l’indépendance. D’ailleurs, c’est la ministre de la Culture, Soraya Mouloudji, qui a supervisé l’ouverture de cette manifestation culturelle et artistique.

Panne technique au Festival de Timgad : le ministère de la Culture ouvre une enquête

Dans un communiqué rendu public ce vendredi matin ; le Ministère de la Culture a fait part des mesures prises suite à la panne technique survenue hier soir lors de la cérémonie d’ouverture de la 42ᵉ édition du Festival international de Timgad à Batna.

D’après la même source, il est d’abord question d’ouvrir une enquête approfondie pour déterminer les raisons derrière cette panne technique qui a causé l’arrêt total des équipements audio. Cette enquête interviendra en coordination avec l’ensemble des autorités locales.

Ensuite, le département de la ministre Soraya Mouloudji a décidé de confier la prise en charge totale de l’aspect technique du Festival à l’Office nationale de la culture et de l’information. Et ce, à compter de ce vendredi soir et jusqu’à la fin du festival.

En outre, le Ministère de la Culture a fait savoir que la cérémonie d’ouverture sera reprogrammée et que l’accès sera gratuit à toutes les soirées du Festival. Enfin, le département de la ministre Mouloudji a aussi décidé de prolonger la date du Festival jusqu’au 1er août 2022 au lieu du 31 juillet 2022.