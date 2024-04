Un incendie spectaculaire sème la panique à Annaba : le bilan de la protection civile

Annaba, 7 avril 2024 – Une violente explosion a secoué la zone industrielle d’El Bouni, dans la wilaya de Annaba, tôt ce matin. L’incident s’est produit dans l’usine de l’entreprise Raylan, spécialisée dans la fabrication d’équipements électroménagers.

L’explosion, dont la déflagration a été entendue dans toute la commune (rappelons que El Bouni est l’une des plus grandes communes du pays et la plus peuplée), a eu lieu dans l’unité de polystyrène de l’usine. L’incendie qui a suivi s’est propagé à l’atelier de montage des machines à laver.

Plusieurs équipes de la protection civile ont été mobilisées pour maîtriser le sinistre, ce qui n’a été possible qu’aux alentours de 3 heures du matin.

La direction de la protection civile de Annaba affirme avoir mobilisé 17 camions de pompiers, quatre ambulances et plus de 70 agents de différents grades pour éteindre l’incendie.

D’après les premiers éléments de la Protection civile, l’explosion n’a fait qu’un seul blessé : une personne souffrant de brûlures au deuxième degré. La victime a été évacuée vers les urgences de l’hôpital local. L’entreprise, quant à elle, a subi des dégâts matériels importants.

Le wali de Annaba s’est rendu sur place pour constater l’étendue des dégâts et s’enquérir des mesures prises pour circonscrire l’incendie et empêcher sa propagation à d’autres usines de la zone industrielle.

Les causes de l’explosion n’ont pas encore été déterminées. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cet incident. En attendant, l’entreprise Raylan a annoncé la suspension de ses activités jusqu’à nouvel ordre.

Cet incident rappelle les dangers liés aux installations industrielles et la nécessité de respecter les normes de sécurité pour éviter de tels drames.