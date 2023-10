Gros coup de filet pour la gendarmerie nationale d’Oran ce dimanche. Les éléments de la GN ont réussi à démanteler plusieurs réseaux criminels internationaux spécialisés dans l’organisation de voyages clandestins en mer. Ces opérations, menées sur plusieurs jours, ont abouti à une série de saisies et d’arrestations impressionnantes.#

La GN d’Oran met la main sur un réseau international de passeurs en mer clandestins

Au total, 218 individus ont été appréhendés dans le cadre de cette opération, dont 46 de nationalité marocaine et 3 de nationalité syrienne. Ces personnes étaient supposées être impliquées dans la planification et la mise en œuvre de voyages clandestins en mer, mettant ainsi en danger la vie de nombreux voyageurs.

Outre les arrestations, les forces de sécurité ont réussi à saisir 12 bateaux, accompagnés de 9 moteurs de différentes puissances et tailles. Ces bateaux étaient apparemment utilisés pour le transport illicite de personnes à travers les eaux.

En plus des embarcations, les autorités ont également confisqué 11 véhicules et 3 660 litres d’essence.De plus, l’équipement de navigation et de sauvetage, y compris deux boussoles, deux compresseurs d’air, et des gilets de sauvetage, a également été récupéré.

Passeurs de harragas : des sommes colossales moyennées

En plus du matériel et des individus arrêtés, les forces de sécurité ont saisi une somme d’argent considérable, évaluée à 232 millions de centimes, ainsi que des montants en devises étrangères, s’élevant à 6 135 euros et 500 dirhams marocains. Des passeports et des téléphones portables, probablement utilisés pour coordonner ces opérations illégales, ont également été découverts sur place et confisqués.

Ce coup porté aux réseaux criminels internationaux démontre l’engagement résolu des autorités locales à lutter contre le trafic clandestin en mer et à assurer la sécurité des voyageurs. Ces mesures exemplaires envoient un message fort à ceux qui cherchent à exploiter la vulnérabilité des individus en quête d’une vie meilleure, mettant fin à leurs activités illégales.