«Un imposteur »… Tebboune s’exprime pour la première fois sur l’affaire Boualem Sansal

Dans un discours prononcé aujourd’hui dimanche devant les membres des deux chambres du Parlement réunies, le président de la République Abdelmadjid Tebboune est revenu pour la première fois sur l’affaire de l’écrivain Boualem Sansal.

Dans une allocution de plus d’une heure et demie, prononcée au Palais des Nations de Club des Pins à Alger, le président a abordé plusieurs sujets d’actualité, dont l’affaire de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal.

Arrêté à l’aéroport d’Alger à la mi-novembre et incarcéré depuis un mois et demi, Boualem Sansal fait face à des accusations d’atteinte à la sûreté de l’État et à l’intégrité du territoire national.

Dans son discours, Tebboune a qualifié l’écrivain d’« imposteur », soulignant que ses déclarations sur l’appartenance historique de l’ouest algérien au Maroc étaient inacceptables. « Vous envoyez un imposteur qui ne connaît pas son identité, ne connaît pas son père et vient dire que la moitié de l’Algérie appartient à un autre État », a-t-il déclaré.

Affaire Boualem Sansal : Tebboune dénonce les déclarations de l’écrivain comme inacceptables

Cette déclaration fait suite aux propos controversés de Sansal, tenus dans un média français d’extrême droite, où il affirmait que l’ouest algérien appartenait historiquement au Maroc. Ces affirmations ont conduit à son arrestation le 16 novembre, à son retour en Algérie.

Le discours de Tebboune représente la première réaction officielle au plus haut niveau concernant cette affaire, qui a exacerbé les tensions entre Alger et Paris.

Le 11 décembre dernier, la chambre d’accusation de la Cour d’Alger a rejeté la demande de remise en liberté provisoire formulée par la défense de Boualem Sansal.

Selon François Zimeray, l’avocat français de Sansal, l’écrivain a été transféré à l’hôpital Mustapha-Bacha d’Alger en raison de son état de santé préoccupant.

